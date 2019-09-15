Пользователь Reddit с ником MrCatFace8885 выложил на сайте видео с обзором своего новейшего изобретения — действующей модели пассажирского лайнера, собранной из блоков в игре Майнкрафт. Механическая часть самолета сделана из классического сочетания блоков слизи и поршней, образующих систему «тяни-толкай». Причем слизь отвечает за первую часть формулы, а поршни — за вторую. Управление лайнером доверено, конечно, красной пыли (редстоуну), которая выступает триггером движения.

Для желающих самостоятельно воспроизвести изобретение MrCatFace8885 выложил его на свою страницу на GitHub. Для успешного полета автор рекомендует строить самолет в последней версии игры, Minecraft 1.14. Причем делать это нужно на достаточно мощном компьютере — иначе при попадании в еще не загруженные области карты изобретение разрушается.

Сам создатель называет свое изобретение «полностью функциональным пассажирским лайнером», однако в реальности функциональность самолета ограничена движением по прямой. Ни поворачивать, ни тем более приземляться он не способен. Нахождение внутри салона тоже выглядит довольно необычно — из-за особенностей работы поршней и блоков слизи, самолет, кажется, не летит, а непрерывно разрушается прямо в воздухе.