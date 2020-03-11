«Репортеры без границ» построили в Minecraft библиотеку с текстами, которые не прошли цензуру. Само собой, там есть секция России

«Репортеры без границ»

Международная организация «Репортеры без границ» ко Всемирному дню борьбы с киберцензурой (его празднуют 12 марта) запускает онлайновую библиотеку с подцензурными журналистскими текстами. В эту библиотеку можно попасть с помощью виртуального конструктора Minecraft. Это одна из самых популярных игр в мире с месячной аудиторией в 112 миллионов человек.

Reporter ohne Grenzen

Пользователь скачивает здание библиотеки, заходит в игру и попадает на остров длиной около километра. Там-то и находится библиотека с текстами, написанными журналистами со всего мира. В библиотеке есть отдельные секции с материалами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии.

Россия представлена материалами сайта «Грани.ру», который в 2014 году заблокировали на основании решения Генпрокуратуры. Власти тогда так и не объяснили, какие именно материалы стали причиной блокировки.

На создание виртуальной библиотеки ушло три месяца. Ее конструированием занималась компания Blockworks, специализирующаяся на дизайне зданий и карт в Minecraft. Специалисты использовали более полутора миллионов блоков на постройку библиотеки и ее окрестностей.

«Репортеры без границ»

По мнению «Репортеров без границ», Minecraft — наиболее подходящая площадка для запуска подобных проектов. Во многих странах власти блокируют доступ к новостным сайтам, изымают газеты и журналы. Представители организации уверены, что в таких условиях у молодого поколения нет возможности составить собственное мнение об окружающем мире. При этом запустить Minecraft и получить доступ к запрещенным журналистским материалам в 2020 году можно практически откуда угодно.

Максим Иванов