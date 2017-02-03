Суд запретил статью о том, как сделать динамит в Minecraft. Роскомнадзор попросил пересмотреть решение

Роскомнадзор сообщил, что обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть решение Заводоуковского районного суда о блокировке страницы с рецептом изготовления взрывчатки в игре Minecraft.

«[Суд] решил, что статья об изготовлении динамита в игре „Майнкрафт“ является ни чем иным, как информацией о способе изготовления взрывчатых веществ и запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства «ВКонтакте».

Как заявили в Роскомнадзоре, прокуратура согласилась направить в суд заявление о пересмотре и позволила пока не исполнять решение.

Когда было принято решение о блокировке, не сообщается. Судя по опубликованному ведомством скриншоту, речь может идти о странице сайта «Мир Майнкрафт» под названием «Как сделать динамит». В реестре запрещенных сайтов этой страницы нет.