Высшую школу экономики воссоздали в Minecraft. Там будут проводить лекции, выставки мемов и дни открытых дверей

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ

3 мая национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» официально открыл собственный цифровой корпус в популярной компьютерной игре Minecraft.

Строительство виртуальной копии учебного корпуса, располагающегося на Покровском бульваре в Москве, началось в середине марта — после перехода студентов на режим самоизоляции (хотя учащиеся не связывают свою идею только с коронавирусом). Руководство вуза поддержало студенческую инициативу.

Желающим попасть на открытие цифровой «Вышки» предложили заполнить специальную форму, после чего им на электронную почту высылались подробные инструкции по установке и входу в игру.

На открытии виртуального корпуса перед студентами выступил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. После этого для учащихся провели экскурсию по учебному заведению и несколько лекций, показали выставку мемов, а также организовали концерт с участием Валерия Меладзе. В будущем, помимо лекций и развлекательных мероприятий, вуз намерен проводить в цифровом корпусе дни открытых дверей.

Идею студентов ВШЭ по открытию представительств в Minecraft поддержали уже восемь российских университетов, которые тоже занялись виртуальным строительством: это МГУ, СПбПУ, МФТИ, РЭУ имени Плеханова, Шанинка, Пермская Вышка, МГПУ и Лицей НИУ ВШЭ.

А вот как «Вышка» выглядит в Minecraft:

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ

Даниил Прокофьев / НИУ ВШЭ