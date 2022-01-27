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Проект Blockverse собирался создать поверх видеоигры свою игру, использующую модель , но, когда первые пользователи потратили больше одного миллиона долларов, разработчики перестали выходить на связь. Внимание на это обратил проект Web3.

Авторы Blockverse собирались создать в Minecraft сервер, где игроки «смогут работать в команде и соревноваться», а также получать алмазы (один из редчайших материалов в Minecraft), которые генерируются в ходе игрового времени, говорилось в блоге Blockverse в Medium. Доступ на сервер планировали дать только владельцам невзаимозаменяемых токенов ( ) в виде аватаров, которые выставили на продажу на площадке OpenSea по начальной цене 0,05 Ethereum (около 120 долларов).

23 января Blockverse начал продажу первых десяти тысяч NFT, которые, по заявлению авторов проекта в твиттере, раскупили в течение восьми минут. Токены продали за 500 монет Ethereum (это больше 1,2 миллиона долларов). В дальнейшем NFT перепродали, их общая стоимость составила 793 Ethereum (около 1,9 миллиона долларов), следует из данных OpenSea.

24 января представители Blockverse написали, что сервер для игры запущен, но, по словам игроков, на самом деле этого не произошло. Вскоре сайт проекта и его страница на Discord перестали открываться. Аккаунт в твиттере остался доступен, но последнее сообщение в нем появилось 24 января. Несмотря на это, токены Blockverse продолжают продавать на OpenSea (там это пока не комментировали).

Как пишет New Musical Express, игроки обвинили Blockverse в использовании мошеннической схемы Rug Pull, когда разработчики отказываются от проекта и забирают деньги своих инвесторов. Blockverse также раскритиковали сторонники NFT, например, авторы твиттера NFT Ethics.

Пользователь твиттера illiquidassets заявил, что помогал команде Blockverse с маркетингом, в том числе вкладывал в продвижение собственные деньги, которые авторы проекта обещали вернуть после запуска. «Я потерял 11 Ethereum, или около 26 тысяч долларов», — заявил illiquidassets в твиттере (сейчас сообщения недоступны, цитата по NME). Он добавил, что не знает никаких имен, поскольку от него все держали в тайне, и пообещал найти разработчиков Blockverse.

Пользователи, пострадавшие из-за действий Blockverse, создали на Discord сервер, где получили сообщение от вероятного разработчика проекта под ником Kashx. Он заявил, что создатели никогда не хотели, чтобы их разработка превратилась в Rug Pull. «Но мы просто оказались не в состоянии справиться с чатом после беспорядка во время запуска сервера», — сказал Kashx. По его словам, разработчики получили много негатива, а, когда им стали угрожать убийством и раскрытием личности, они «просто запаниковали». Он добавил, что создатели проекта пообещали выплатить ему деньги после того, как «разберутся со всем этим дерьмом». Некоторые считают, что Kashx и illiquidassets — это один и тот же человек.

В другой беседе Kashx заявил, что разработчики готовы передать сообществу право собственности на проект, но они считают, что 500 монет Ethereum — это «справедливая цена» за проделанную работу и прозвучавшие угрозы. Игроки с этим предложением не согласились.

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Александр Бакланов