На Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера подали в суд из-за рекламы криптовалюты EthereumMax. Их обвинили в вовлечении инвесторов в мошенническую схему

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Боксер Флойд Мейвезер и ютьюб-блогер Логан Пол на ринге во время боя, состоявшегося в Майами 6 июня 2021 года. На поясе боксерских трусов Мейвезера — реклама криптовалюты EthereumMax. Cliff Hawkins / Getty Images

Телезвезда Ким Кардашьян, боксер Флойд Мейвезер и бывший игрок НБА Пол Пирс стали ответчиками по иску о вовлечении инвесторов в мошенническую с криптовалютой EthereumMax. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на коллективное заявление, с которым в окружной суд в Калифорнии обратились инвесторы, купившие токены EMAX в период с 14 мая по 27 июня 2021 года и потерявшие деньги в результате обвала криптовалюты.

Знаменитостей и соучредителей компании, запустившей криптовалюту, обвинили в «ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий».

Истцы утверждают, что EthereumMax — это «спекулятивный цифровой токен, созданный таинственной группой разработчиков». По их словам, знаменитости посоветовали купить криптовалюту миллионам подписчиков в своих соцсетях, чтобы самим продать ее после резкого повышения курса.

Разработчики EthereumMax, в свою очередь, оспорили обвинения. Представители Кардашьян, Мейвезера и Пирса не ответили на запросы журналистов.

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По данным CoinMarketCap, сейчас рыночная капитализация EthereumMax составляет 26,6 миллиона долларов, а цена за монету — 0,00000001753 доллара. Пик стоимости токена пришелся на 29 мая 2021 года. Тогда он стоил 0,0000008546 доллара при капитализации криптовалюты в более чем 103 миллиона долларов.

Как отмечает The Wall Street Journal, столкнувшиеся с обвинениями знаменитости продвигали EthereumMax в мае-июне 2021 года. Пол Пирс рекламировал криптовалюту в своем твиттере, а Мейвезер — во время поединка с ютьюбером Логаном Полом. Разработчики EthereumMax выступили одними из спонсоров боя. Ким Кардашьян опубликовала пост с призывом присоединяться к сообществу EthereumMax в инстаграме, где у нее 278 миллионов подписчиков.

Публикация телезвезды вызвала критику британского финансового регулятора. Глава Управления по контролю за финансовыми операциями Великобритании Чарльз Рэнделл заявил, что, рекламируя неизвестные криптовалюты, знаменитости могут подвергать инвесторов риску. Он отметил, что пост Кардашьян мог быть «финансовой рекламой с самым большим охватом аудитории в истории».

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