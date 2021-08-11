Хакеры украли 600 миллионов долларов в ходе одного из крупнейших ограблений на рынке криптовалют. А затем заявили, что «готовы вернуть средства»

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Платформа Poly Network, позволяющая обменивать токены между разными , сообщила 10 августа в твиттере, что подверглась атаке хакеров, в результате которой похищено более 600 миллионов долларов в виде криптовалют, сообщает Bloomberg.

Из-за уязвимости Poly Network кибер-взломщики украли криптовалюту Ethereum на 267 миллионов долларов, биткоин — на 252 миллиона долларов, а также токены USDC на 85 миллионов долларов, пишет BBC News. Также хакеры украли токены WBTC, WETH, SHIB, DAI и другие. Часть украденного — 33 миллиона долларов в виде стейблкоина Tether — заблокировал эмитент Tether, сделав криптовалюту недоступной для хакеров.

Poly Network раскрыла адреса хакеров, призвав блокировать переводы от их отправителей. В расследовании участвуют специалисты крупнейшей криптобиржи в мире Binance.

Компания Poly Network опубликовала в твиттере обращение к хакерам с призывом вернуть украденные активы. Представители Poly Network написали, что от взлома пострадали десятки тысяч пользователей.

Мы хотим наладить контакт с вами и настоятельно просим вас вернуть украденные активы. Сумма похищенных денег является крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать.

Меньше чем через сутки после кражи хакеры ответили на письмо, прикрепив небольшое сообщение к переводу на кошелек, который использовали при краже (номера кошельков ранее раскрыла Poly Network). Хакеры написали заглавными буквами, что «готовы вернуть средства». Внимание на это обратила компания по блокчейн-безопасности PeckShield, обнаружившая сообщение на сайте реестра транзакций Etherscan. О возврате активов пока не сообщалось.

Крупный новостной сайт о цифровых активах Coindesk отметил, что после кражи пользователи сети стали упрашивать хакеров поделиться хотя бы частью украденных активов. «Поможет все что угодно <3», — написал один из пользователей Etherscan.

Bloomberg указывает, что взлом Poly Network — это, возможно, самая большая кража в мире децентрализованных финансов. Coindesk считает, что взлом стал одним из крупнейших в истории криптовалют.

Децентрализированные финансовые сервисы (DeFi-сервисы) привлекают от инвесторов десятки миллиардов долларов и в последнее время все чаще становятся жертвами хакеров. По данным компании CipherTrace, которые приводит CNBC, с января по июль 2021 года у DeFi-сервисов украли 361 миллион долларов, что втрое больше, чем за весь 2020 год. За первые семь месяцев года на мошенничества с этими сервисами пришлось 54% от всех крипто-мошенничеств против 3% в 2020 году.

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Исчезали и более крупные суммы

В ЮАР двое братьев 17 и 20 лет пропали вместе с 69 тысячами биткоинов (больше двух миллиардов долларов). Кажется, это крупнейшая криптоафера в мире

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Александр Бакланов