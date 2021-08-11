Хакеры, похитившие у Poly Network 600 миллионов долларов в криптовалюте, начали добровольно возвращать средства

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Хакеры, которые похитили у пользователей блокчейн-платформы Poly Network более 600 миллионов долларов в разных криптовалютах, начали добровольно возвращать украденные активы. Об этом сама Poly Network сообщила в твиттере.

По последним данным платформы, уже возвращены активы на 260 миллионов долларов. Осталось вернуть криптовалюту на 353 миллиона долларов.

Сооснователь аналитической фирмы Elliptic, которая специализируется на блокчейн-технологиях, Том Робинсон предположил, что хакеры не нашли способ вывести украденные активы и решили, что безопаснее будет их вернуть.

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