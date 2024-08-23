В сети появились видео из ИК-19 под Волгоградом после штурма. Одному из участников захвата заложников отрезали часть уха

Медработники везут к вертолету сотрудника ФСИН, раненого при захвате заложников в ИК-19 в Суровикино, 23 августа 2024 года AP / Scanpix / LETA

Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков опубликовал в своем телеграм-канале «Поздняков 3.0» несколько видеозаписей, предположительно снятых в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области, где четверо заключенных 23 августа захватили заложников. Видеозаписи сняты после штурма, проведенного бойцами спецназа Росгвардии.

На видеозаписи видно семь тел погибших. Четыре человека в гражданской одежде с завязанными руками лежат вповалку у , рядом с ними в луже крови виден молоток. Как предполагает «Агентство», это заключенные, оказавшиеся в числе заложников. Baza утверждает, что «после штурма их нашли с пробитыми головами, со связанными руками за спиной». По информации Mash, их убили «в самом начале штурма».

В нескольких метрах от заложников отдельно лежат три тела. Внешне они похожи на захватчиков, у двоих — та же одежда, что и на участниках захвата. У них не связаны руки. У одного из преступников окровавлено левое ухо, рядом видна отрезанная часть уха и нож. На одной из записей слышно, как некий человек, предположительно, сотрудник правоохранительных органов, говорит: «На фоне сфотографируй меня».

Внешне убитый похож на предполагаемого лидера захватчиков Назирчона Тошова (его имя раскрыли СМИ). Во время захвата Тошов с ножом в руках говорил на видео, что заключенные взяли заложников, потому что мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Внимание! На видео показаны люди с тяжелыми ранениями, не смотрите его, если для вас это неприемлемо.

В Волгоградской области заключенные захватили заложников Meduza

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» представители российских силовых структур задержали четверых подозреваемых в нападении в Брянской области. Судя по видеозаписям, появившимся в Z-каналах, при задержании одного из них, Саидакрами Рачабализоды, люди в камуфлированной одежде избили его, а также отрезали часть уха.

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Четверо заключенных ИК-19, предположительно связанных с террористической группировкой «Исламское государство», взяли заложников около полудня 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Росгвардия провела штурм колонии около 16:00. Представитель ведомства заявил, что снайперы спецподразделений Росгвардии «четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных». Во ФСИН заявили, что при захвате заложников в колонии № 19 в Волгоградской области погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ФСИН. Власти не сообщали, что среди погибших заложников есть заключенные. В Росгвардии говорили, что в ходе штурма «заложники освобождены».

Захват заложников в Волгоградской области произошел чуть более чем через два месяца после того, как 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. С собой у них были ножи, заточки и флаг «Исламского государства». Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. ФСИН сообщила, что все шестеро заключенных убиты, но затем выяснилось, что один из них выжил.

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