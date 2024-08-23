ФСИН: при захвате заложников в колонии в Волгоградской области погибли четыре сотрудника

При захвате заложников в колонии № 19 в Волгоградской области погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ФСИН.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них скончался в больнице», — заявила пресс-служба ведомства.

Обновлено. Через полчаса после первоначальной новости ФСИН выпустила уточнение, что погибли три сотрудника, а один из раненых, объявленный погибшим, выжил. Вскоре ведомство еще раз сообщило, что он умер.

В результате действий нападавших также пострадали четверо заключенных. Во ФСИН не уточнили, что именно подразумевают под словом «пострадали» — что заключенные получили ранения или что они находились в заложниках.

Все нападавшие (их было четверо) погибли в результате штурма, который предпринял спецназ.

Предположительно, преступники, взявшие заложников, были связаны с «Исламским государством». Во время захвата заложников заключенные заявили, что мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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