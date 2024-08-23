Росгвардия: спецназ убил четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом, захваченные ими заложники освобождены

Росгвардия сообщила, что спецназ убил четырех заключенных в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области во время штурма днем 23 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росгвардию.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены», — заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

Четверо заключенных ИК-19, предположительно связанных с террористической группировкой «Исламское государство», 23 августа взяли в заложники сотрудников колонии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после нападения в колонии госпитализированы четверо сотрудников ФСИН. Во время захвата заложников заключенные заявили, что мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным российских СМИ, спецназ начал штурм около 16:00, тогда телеграм-каналы, связанные с силовыми структурами, писали, что некоторые захватчики ранены.

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В Волгоградской области заключенные захватили заложников Meduza

Захват заложников в Волгоградской области произошел чуть более чем через два месяца после того, как 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. С собой у них были ножи, заточки и флаг «Исламского государства». Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. ФСИН сообщила, что все шестеро заключенных убиты, но затем выяснилось, что один из них выжил.

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