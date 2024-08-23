Начался штурм ИК-19 в Волгоградской области, где заключенные взяли заложников
Представители силовых структур начали штурм ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где четверо заключенных взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения. О начале штурма сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.
В то же время жители Суровикино пишут в местных чатах, что слышат звуки стрельбы, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным Mash, в результате стрельбы двое заключенных ранены. Телеграм-канал Shot пишет, что ранены трое захватчиков. По данным телеграм-канала Baza, один захватчик убит, двое ранены.
Перед началом штурма в городе начали глушить связь, пишет «Осторожно, новости». В Суровикино возникли проблемы с интернетом, рассказала РИА Новости местная жительница
Телеграм-канал Baza незадолго до штурма опубликовал фотографию, на которой видно, как один из заключенных, участвующий в захвате заложников, одет в жилет с предположительно самодельным взрывным устройством.
Участники захвата заложников заявили, что связаны с «Исламским государством» и мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Внимание! На видео показаны люди с тяжелыми ранениями, не смотрите его, если для вас это неприемлемо.