В ходе штурма в колонии под Волгоградом освобождены все заложники, которых захватили заключенные

По предварительным данным, все заложники освобождены в ходе штурма ИК-19 в Суровикине Волгоградской области, сообщает телеграм-канал Baza днем 23 августа. О том, что штурм завершен, пишут Shot и Mash. По их информации, все захватчики обезврежены, а заложники спасены, среди силовиков никто не пострадал. Официально эта информация не подтверждена.

По данным Mash, захватчиков «ликвидировали в первые минуты штурма». Ранее сообщалось, что среди них есть погибшие и раненые. Власти пока эту информацию не комментировали.

Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что представители силовых структур начали штурм колонии, где четверо заключенных удерживали в заложниках сотрудников ИК. По данным телеграм-каналов, штурм начался в 16:00 и продлился полчаса.

Заключенные, взявшие заложников колонии, заявили ранее, что связаны с ИГИЛ и мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Внимание! На видео показаны люди с тяжелыми ранениями, не смотрите его, если для вас это неприемлемо.

В Волгоградской области заключенные захватили заложников Meduza

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