Российские пропагандистские телеканалы РЕН ТВ и RT опубликовали видео задержаний корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морпеха Пола Уилана. В постах с записями телеграм-канал РЕН ТВ ссылается на ФСБ.

Записи представляют собой компиляцию из нескольких видео, а в случае с Гершковичем еще и одной аудиозаписи. Часть из этих видео — ролики, которые, предположительно, сняли сотрудники ФСБ при задержании и обыске. Один из фрагментов с Уиланом снят, судя по всему, скрытой камерой в ванной комнате. Еще одно видео с морпехом записали в каком-то кабинете — вероятно, уже после задержания.

Судя по записям, Гершковича задержали в одном из ресторанов Екатеринбурга. Как утверждает RT, «операция» проводилась во время встречи с «анонимным контактом», на которой «открыто обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК».

Гершкович, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ, обратился к «одному из представителей» «Уралвагонзавода», попросив предоставить ему информацию о деятельности предприятия. Телеканал утверждает, что журналист показал сотруднику завода список вопросов и редакционное задание, но тот, ознакомившись с ними, предположил, что сведения могут относиться к государственной тайне. Канал со ссылкой на ФСБ заявляет, что информация, которая интересовала Гершковича, была секретной, а его «задержали с поличным», когда он попытался эти данные получить.

Задержание Эвана Гершковича Meduza Quotes

На одном из роликов журналиста и его собеседника, лицо которого размыто, снимают с разных ракурсов. Вскоре в ресторан заходят люди в гражданской одежде, часть из них — в балаклавах. Вероятно, это сотрудники ФСБ. Они подходят к столу, за которым сидят Гершкович и его собеседник. Один из сотрудников ФСБ запрыгивает на диван и хватает журналиста за шею сзади.

Авторы видео отдельно акцентируют внимание на том, что журналист при появлении сотрудников ФСБ якобы пытается спрятать какой-то листок — что это за бумага, из записей неясно.

Еще одно видео, распространенное пропагандистами, содержит запись разговора между двумя людьми. RT утверждает, что это беседа Гершковича с «информатором». Когда и где она была сделана, неизвестно. Судя по фоновому шуму, запись велась в общественном месте, возможно, в том же ресторане, где задержали журналиста. После публикации записи появились предположения, что на запись попал фрагмент беседы Гершковича с провокатором из ФСБ.

На записи слышно, как один человек, голос которого изменен, говорит второму: «Что ты просил — я сделал. У меня с собой». Потом он просит быть аккуратным с секретной информацией. На что второй собеседник (как утверждает RT, это Гершкович) отвечает:

Мы не будем даже писать, что мы видели документы. У нас только будет анонимный источник. То есть ни нас не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче. У нас, типа, будет написано: анонимные источники рассказали. (Склейка) Нет, вообще не будет упоминаний про такое. Мы вот этот подход тоже — почему я сказал оставить дома, — подход этот, типа, сейчас это просто интервью.

Судя по словам журналиста, он рассчитывал только на интервью со своим собеседником и просил его не приносить на встречу никаких документов.

Далее в ролике с «прослушкой» снова показаны кадры задержания Гершковича — журналисту заламывают руки, надевают наручники и кладут на пол у столика.

Задержание Эвана Гершковича Meduza Quotes

Опубликованные пропагандистами записи с Полом Уиланом начинаются с видео из ванной комнаты. РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ пишет, что это «кадры конспиративной встречи Пола Уилана в туалете номера гостиницы „Метрополь“» в конце декабря 2018 года, после которой гражданин США был задержан. На записи к Уилану подходит мужчина, лица которого не видно, и что-то ему говорит. О чем они разговаривали, неизвестно. Звука на записи нет. Во время разговора мужчина дает Уилану небольшой предмет, тот кладет его в карман. Пропагандистские телеканалы заявляют, что это флешка с секретными данными о кадровом составе ФСБ. После получения флешки Уилана задержали и отвезли на допрос в ФСБ, сообщает РЕН ТВ.

Задержание Пола Уилана Meduza Quotes

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. В июле 2024-го Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам колонии строгого режима по делу о «шпионаже» (статья 276 УК). По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Журналист отрицал эти обвинения.

Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, после того как приехал на свадьбу сослуживца. По версии следствия, у Уилана нашли сведения, содержавшие гостайну — по неофициальным данным, это была флешка с секретным списком сотрудников одного из российских силовых ведомств. Бывший морпех отрицал вину. Защита Уилана настаивала, что тот не знал, что было на флешке — и взял ее, полагая, что там справочная туристическая информация. В июне 2022-го Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о «шпионаже» (статья 276 УК).

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада (США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией). В результате обмена Гершкович и Уилан вернулись в США. В Москву отправили россиян, осужденных на Западе за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления. Среди прочих в Россию вернулся сотрудник ФСБ , который отбывал в Германии пожизненный срок за убийство.

Как рассказывала «Медуза», после обмена государственные и лояльные власти СМИ получили от политического и информационного блока Кремля рекомендации, как следует освещать обмен заключенными. По словам источника, власти советовали сотрудникам СМИ при упоминании участников обмена, выданных в страны Запада, в том числе российских политзаключенных, указывать статьи, по которым их судили в России. Например, «дискредитация» армии РФ, «шпионаж» и «государственная измена».

Собеседник «Медузы» в одном из крупных российских интернет-изданий посчитал, что таким образом в Кремле хотели подчеркнуть: «На Запад выдали вредителей и предателей, его же агентов». При этом в Россию с Запада, согласно рекомендациям для пропагандистов, наоборот, вернулись те, кто «работал на Родину».

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