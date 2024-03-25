Директор «Новой Голландии» уволилась из-за поста своего мужа в фейсбуке. Он написал: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» Самого мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался улететь в Ереван

Генеральный директор петербургского арт-пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула свою должность, которую она занимала 13 лет, после высказываний своего мужа Николая Конашенка о теракте в «Крокус Сити Холле».

Конашенок на личной странице в фейсбуке 24 марта опубликовал два поста. В первом он написал: «Почему Крокус, а не Кремль?», во втором — «Пикник чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт Брат-2» (орфография сохранена. — Прим. «Медузы»).

Как пишет «Осторожно, новости», знакомые Конашенка отмечали, что он всегда «эпатажно вел соцсети», пытаясь привлечь к себе внимание, и не писал об этом всерьез. Позже он удалил свои сообщения, однако к тому времени на них обратили внимание провластные и пропагандистские телеграм-каналы. В своих репостах они указывали, что Конашенок — муж директора «Новой Голландии» и утверждали, что он якобы тоже имеет отношение к работе арт-пространства.

На фоне начавшегося скандала Шатуновская днем 25 марта написала в инстаграме, что покидает пост генерального директора «Новой Голландии». Она отметила, что Конашенок никогда не работал в проекте.

По обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания.

Шатуновская подчеркнула, что «не поддерживает и осуждает» сказанное мужем и всем сердцем соболезнует жертвам теракта, но «остается со своей семьей».

Сам Конашенок вечером 25 марта был задержан в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Ереван.

В пресс-службе питерского МВД сообщили, что посты задержанного содержали «высказывания с признаками экстремизма», решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция также распространила видео, где мужчина извиняется на камеру. «Я приношу свои глубочайшие извинения, я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим», — заявил Конашенок.