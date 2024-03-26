В Петербурге на декоратора Николая Конашенка завели дело об оправдании терроризма. Он написал в фейсбуке: «Почему Крокус, а не Кремль?»

В Петербурге в отношении местного жителя Николая Конашенка возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщили «Фонтанка» и «Ротонда» со ссылкой на источники. Санкции вмененной статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Конашенка задержали в петербургском аэропорту «Пулково» 25 марта, когда он собирался улететь через Москву в Армению. Сотрудники центра «Э» обратили на него внимание из-за постов в фейсбуке о теракте в «Крокус Сити Холле». В одной из записей он написал: «Почему Крокус, а не Кремль?»

После задержания Конашенок извинился за свои публикации, видео с извинениями сняли в МВД. «Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — сказал он.

Николай Конашенок — в прошлом журналист, декоратор и муж бывшего генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. После публикаций мужа Шатуновская оставила пост директора «Новой Голландии», который занимала 13 лет, и заявила, что не поддерживает мужа в высказываниях.

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