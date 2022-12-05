Убит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который критиковал Кадырова Три года назад спикер парламента Чечни (известный как Лорд) объявил ему кровную месть

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Канал Тумсо Абдурахманова в Youtube

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов убит, сообщил в ночь на 5 декабря чеченский оппозиционный телеграм-канал , который сослался на данные «сети информаторов из Европы и Чечни». Представители 1ADAT заявили, что имеют «достаточно информации», подтверждающей, что 36-летний блогер «был расстрелян ночью группой лиц», а его брат Абдурахманов «скрыт спецслужбами». сообщает, что эту информацию подтвердили соратники Абдурахманова: по их данным, его убили в ночь на 2 декабря. Где и при каких обстоятельствах погиб Тумсо Абдурахманов, неясно.

При этом первые сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова появились не позднее 1 декабря. В сети опубликовали видео с якобы мертвым блогером, но в комментариях несколько пользователей заявили, что на видео другой человек, убитый годом ранее, сообщил . 2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил, что заслуживающей доверия информации о гибели Абдурахманова не поступало.

Правоохранительные органы Швеции, где последние годы жил Абдурахманов, пока сообщения о его убийстве никак не комментировали.

В последние дни Тумсо Абдурахманов не выходил на связь, сообщила 3 декабря чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд», которая базируется в Швеции. В «Вайфонде» отметили, что его брат Мухаммад Абдурахманов, который является сотрудником организации, «также неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам». В телеграм-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация появилась вечером 30 ноября.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Блогер уехал из Чечни в 2015 году, после того как у него произошел конфликт с одним из родственников Кадырова. Из-за угроз он переехал в Швецию, где получил политическое убежище. В Чечне Абдурахманова обвиняли в связях с террористами « ». В 2019 году приближенный Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд объявил Абдурахманову кровную месть (власти Чечни отрицали, что Даудов делал это).

Тумсо Абдурахманов рассказывал свою историю в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды История Тумсо Абдурахманова. В 2015 году он столкнулся на дороге с родней Кадырова. Ему пришлось бежать в Европу — там он пережил покушение 00:00 29:21

В 2020 году на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в Стокгольме. В его квартиру проник выходец из Чечни Руслан Мамаев, который ударил блогера молотком по голове. Абдурахманов отобрал молоток и вызвал полицию. Он снял видео, на котором нападавший лежит в крови и утверждает, что хотел лишь напугать блогера и что его прислал «Абдурахман из Грозного». Отвечая на вопрос о мотивах своего поступка, мужчина сказал: «Мать моя у них». В 2021 году Руслан Мамаев получил 10 лет лишения свободы (позднее срок увеличили до 12 лет). Его пособнице, гражданке России Эльвире Шапиаевой, дали восемь лет (но позже срок снизили до полутора лет). Сторона обвинения связала покушение на Абдурахманова с тем, что он выступал против властей Чечни, а спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил ему кровную месть.

В марте 2021 года Тумсо Абдурахманов рассказал, что на его брата Мухаммада пытались совершить покушение в Германии. По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада и раскрыл имя посредника. Сообщалось, что в подготовке покушения заподозрили секретного осведомителя Ведомства по охране конституции ФРГ Валида Дадакаева, который мог узнать адрес Адбурахманова у своего куратора. Немецкая полиция взяла Аурбиева под защиту.

О покушении на Тумсо Абдурахманова

«Я проснулся от ударов железным предметом по голове» Блогер Тумсо Абдурахманов рассказал о пережитом покушении. Оно произошло в день рождения спикера парламента Чечни, объявившего ему кровную месть

О покушении на Тумсо Абдурахманова

«Я проснулся от ударов железным предметом по голове» Блогер Тумсо Абдурахманов рассказал о пережитом покушении. Оно произошло в день рождения спикера парламента Чечни, объявившего ему кровную месть

В 2021 году родственники братьев Абдурахмановых в Чечне получили предупреждение о кровной мести из-за деятельности Тумсо. Братья Абдурахмановы утверждали, что в сентябре к их родственникам по линии отца и по линии матери приезжали вооруженные люди. Тумсо Абдурахманов говорил, что эти люди поставили его родственникам условие: «Либо они меня останавливают, либо те будут мстить моим родственникам». Это случилось после того, как Тумсо Абдурахманов поспорил с Магомедом Даудовым в телеграм-чате. Спустя несколько месяцев, в декабре 2021 года, Абдурахманов сообщил, что «кадыровцы» похитили в Чечне девять родственников блогера.

В последние годы за рубежом неоднократно убивали противников Рамзана Кадырова. Так, в Катаре в 2004 году был убит один из бывших лидеров самопровозглашенной Зелимхан Яндарбиев, в Дубае в 2009 году — герой России Сулим Ямадаев. В 2009 году первое убийство противника Кадырова произошло и на территории Евросоюза: в Австрии был убит бывший охранник Кадырова Умар Исраилов, который сбежал в Европу и критиковал чеченские власти. В 2020 году в странах ЕС убили двух видеоблогеров, которые в своих роликах выступали против главы Чечни: в Австрии погиб Мамихан Умаров (на ютьюбе «Анзор из Вены»), во Франции — Имран Алиев («Мансур Старый»). Рамзан Кадыров утверждал, что за убийствами блогеров стоят иностранные спецслужбы. По подсчетам «Кавказского узла» еще около 10 оппозиционеров убили в Турции.

Представители властей Чечни, в том числе Рамзан Кадыров и Магомед Даудов, пока не комментировали сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова.