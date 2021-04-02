Шведский суд увеличил до 12 лет тюремный срок россиянину за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Апелляционный суд Швеции ужесточил приговор россиянину, признанному виновным в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года. Срок его наказания увеличен с 10 до 12 лет лишения свободы.

Второй осужденной по этому делу, гражданке России, снизили наказание с восьми до полутора лет тюрьмы. Суд не нашел доказательств того, что она намеревалась убить блогера.

Имена осужденных в сообщении не приводятся. Приговор суда первой инстанции был им вынесен в январе 2021 года.

В феврале 2020 года в квартиру Тумсо Абдурахманова в Евле проник мужчина, пока тот спал, и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию. Абдурахманов снял видеоролик, на котором нападавший лежит в крови и утверждает, что хотел лишь напугать блогера и что его прислал «Абдурахман из Грозного». На вопрос о мотивах своего поступка мужчина ответил: «Мать моя у них». Позже Абдурахманов заявлял, что нападение на него совершил 30-летний Руслан Мамаев.

Абдурахманов, известный своей критикой властей Чечни, уехал из России в 2015 году — по его словам, из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Весной 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Адбурахманову кровную месть. Позже власти региона заявляли, что Даудов не делал этого. В Чечне на Абдурахманова заведено уголовное дело по обвинению в связях с «Исламским государством».