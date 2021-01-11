В Швеции двух россиян приговорили к 10 и 8 годам тюрьмы за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Суд Швеции вынес приговор двум подозреваемым в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, произошедшем в городе Евле в феврале 2020 года.

Как пишет Reuters, мужчина, ударивший Абдурахманова молотком по голове, получил 10 лет тюремного заключения. Женщина, которая помогла подозреваемому проникнуть в квартиру блогера, осуждена на восемь лет тюрьмы.

Суд не раскрывает имена осужденных. Ранее сообщалось, что они россияне.

Оба приговоренных будут высланы из страны — после отбытия сроков заключения.

26 февраля неизвестный мужчина проник в квартиру Абдурахманова в Евле, пока тот спал, и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию. Абдурахманов снял видеоролик, на котором нападавший лежит в крови и утверждает, что хотел лишь напугать блогера и что его прислал «Абдурахман из Грозного». На вопрос о мотивах своего поступка мужчина ответил: «Мать моя у них».

Абдурахманов, известный своей критикой властей Чечни, уехал из России в 2015 году — по его словам, из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Весной 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Адбурахманову кровную месть. Позже власти региона заявляли, что Даудов не делал этого. В Чечне на Абдурахманова заведено уголовное дело по обвинению в связях с «Исламским государством».