Тысячи людей задержаны на антивоенных акциях по всей России. Visa и Mastercard уходят. Роскомнадзор продолжает массовые блокировки Главное за 11-й день войны

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Анатолий Мальцев / AFP / Scanpix / LETA

По всей России прошли акции против войны с Украиной. Они состоялись в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Красноярске, Иркутске, Калининграде — всего более чем в 50 городах. По данным на момент публикации этого текста, полиция задержала около четырех с половиной тысяч человек. В Москве задержали более полутора тысяч протестующих.

Во время московской акции один из автозаков с задержанными попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем, врезался в столб и перевернулся. Люди выбрались из автозака через люк в крыше. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Они объяснили свое решение вторжением России в Украину и неопределенной экономической ситуацией. «Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями», — заявила Visa.

В России карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт. За границей карты работать не будут. Кроме того, ими не получится оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах. Российский Центробанк посоветовал в случае выезда за границу брать с собой наличные. Кроме того, в некоторых странах принимают карту «Мир» — это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также непризнанные Южная Осетия и Абхазия.

Подробный разбор

Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России. Мои карты перестанут работать? А деньги пропадут? 6 карточек

Роскомнадзор продолжил массовые блокировки. Заблокированы , , «7×7», «Псковская губерния», «Троицкий вариант», «Сноб», «Собеседник», «Агентство», челябинское издание «Лентачел», новокузнецкий «Кузпресс», пермская «Звезда».

Редакция «Медиазоны» выступила с заявлением. В нем говорится, что издание заблокировали «за то, что мы честно освещаем происходящее в Украине и называем вторжение вторжением, а войну — войной». "Медиазона" пообещала продолжить работу. Она создала зеркало сайта, перечислила свои аккаунты в соцсетях и напомнила, что у издания есть почтовая рассылка.

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Торговые сети в России ограничивают продажу товаров в одни руки. 6 марта с таким объявлением выступила сеть гипермаркетов «Лента». Под ограничения попали крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясные и рыбные консервы, масло, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия и подгузники. «Лента» объяснила свое решение риском «искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».

Ограничения также вводит крупнейший российский ритейлер X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В его заявлении говорится о резком росте спроса на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие товары.

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Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине. Следим в режиме онлайн

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»