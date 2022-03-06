Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила продажу товаров в одни руки. Ранее ограничения ввели «Пятерочка» и «Перекресток»

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Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила количество товаров, которые можно купить за один раз в магазине или при заказе онлайн.

Под ограничения попали крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясные и рыбные консервы, масло, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия и подгузники.

«Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам», — говорится в сообщении «Ленты».

Ранее об ограничениях объявил крупнейший российский ритейлер X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Он сообщил о резком росте спроса на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие товары.

«По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети», — говорилось в сообщении X5 Group.

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