В Москве перевернулся автозак с задержанными

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В Москве опрокинулся автозак, в котором находились люди, задержанные на акции против войны с Украиной.

Shot сообщает, что автозак столкнулся с легковым автомобилем на Комсомольском проспекте под эстакадой Третьего транспортного кольца. Люди выбрались из автозака через люк в крыше.

Судя по видео, после столкновения с легковой машиной автозак врезался в столб.

Телеграм-канал «112» сообщает, что после аварии 11 человек обратились за медицинской помощью.

6 марта акции против войны с Украиной проходят по всей России. По данным , полиция задержала 1950 человек в 44 городах (по состоянию на 15:51 по московскому времени). В Москве задержаны не менее 416 человек.

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Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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