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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 2200 военных объектов в Украине. Генштаб Украины заявил, что российские потери с начала войны — 11 тысяч военнослужащих

Источник: Meduza

Минобороны России заявило, что за время «спецоперации» российские войска уничтожили 2203 «объекта военной инфраструктуры Украины». По утверждению ведомства, также уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин.

Генштаб Украины сообщил, в свою очередь, что за время войны боевые потери российской армии составили более 11 тысяч военных. Из сообщения Генштаба неясно, имеются ли в виду именно погибшие или в это число также входят раненые и пленные.

Потери российской армии, по утверждению украинской стороны, также составили 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета и 48 вертолетов.

Минобороны России не сообщает в оперативном режиме о потерях российской армии. Единственный раз оно распространило данные о числе погибших 2 марта. Министерство сообщило, что убиты 498 российских военнослужащих, 1597 ранены.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
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