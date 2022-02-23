Владимир Путин настолько опасается коронавируса, что для защиты пускает в ход все доступные народные средства: не только два гигантских стола, но еще и роскошный ковер!

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Ильхам Алиев и Владимир Путин (и ковер!) на встрече в Кремле, 22 февраля 2022 года Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин дважды привился от коронавируса, лично протестировал на себе назальную вакцину и постоянно заставляет уходить на двухнедельный карантин всех, кто планирует с ним встречаться. Пока что президент России не заразился (по крайней мере, об этом не сообщали официально). И, видимо, болеть не собирается: для этого служба протокола президента придумывает все новые и новые способы обезопасить главу государства от вируса и его носителей, включая глав других государств.

В начале февраля Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон встретились за огромным столом — размером около шести метров, — соблюдая «протокол дополнительных мер по защите здоровья» президента и его гостей. Такой протокол, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начинает действовать, когда собеседники Путина отказываются сдать кремлевским медикам ПЦР-тест на коронавирус.

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Стол настолько удивил мировые СМИ, что они даже провели расследование в попытке выяснить, как этот предмет интерьера попал в Кремль. Так, газета The Guardian выяснила, что его сделал испанский мебельщик Висенте Сарагоса из муниципалитета Алькасер. Эти слова возмутили другого мебельщика — итальянца Ренато Полонья, который заявил, что создателем стола из белого бука был именно он.

Через неделю после встречи с Макроном президент принимал в Кремле главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Оба министра оказались на еще большем расстоянии от главы государства, чем Макрон — их разделяли примерно восемь метров длинного (и не столь красивого как предыдущий) стола. Он был настолько большим, что президента и министров посадили даже не друг напротив друга, как в доковидное время: Путин занял место во главе, а министры — на отдалении сбоку.

Но, как объяснил научный редактор «Медузы» Александр Ершов, такая социальная дистанция вряд ли сможет защитить президента от заболевания: коронавирус передается не только через капли, которые образуются при чихании или разговоре (и от передачи которых все-таки может защитить длинный стол), но и аэрозольным путем — вместе с воздухом. И тут удаленность собеседника, если оба человека находятся в закрытом помещении, уже не имеет значения.

Но служба протокола, видимо, не обратила внимания на предостережения нашего научного редактора. 22 февраля Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств встретились там же, где российский президент разговаривал с Эммануэлем Макроном: за овальным столом в представительском кабинете первого корпуса Кремля. «К сожалению, эта пандемия несчастная не дает нам нормально общаться и встречаться», — сказал Путин, приветствуя Алиева.

После переговоров президенты решили отметить встречу и выпить по бокалу шампанского. Но услышать хрустальный звон не получилось: президентов разделял огромный красно-белый ковер. Алиев даже отошел от него на шаг, почти уперевшись в журнальный столик, который стоял у стены, так, что расстояние между главами государств составило примерно пять метров.

Как ковер появился в Кремле, пока неизвестно, но мы надеемся, что ответ на этот вопрос найдется в следующем журналистском расследовании.

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