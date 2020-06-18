Bloomberg: 80 ветеранов, которые будут рядом с Путиным на параде Победы, отправили на двухнедельный карантин

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые во время парада Победы будут находиться на одной трибуне с президентом России Владимиром Путиным, отправили на карантин. Об этом сообщили два источника Bloomberg.

Ветераны на две недели изолированы на курорте за пределами Москвы, пишет Bloomberg. Однако источники «Эха Москвы» в оргкомитете парада заявили, что ветеранов никуда не увозили, а просто попросили оставаться дома.

По словам собеседников Bloomberg, карантин призван снизить риск заражения коронавирусом как для Путина, так и для самих ветеранов.

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве на Красной площади 24 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что ветеранов рассадят через два кресла друг от друга, что позволит им смотреть парад без масок.