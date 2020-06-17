Роспотребнадзор: ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок

Ветераны Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде Победы на Красной площади, смогут не надевать маски. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Попова подчеркнула, что места ветеранов на Красной площади будут продезинфицированы — как и транспорт, в котором их привезут на парад. Водитель, волонтеры и сопровождающие родственники, по словам Поповой, пройдут тесты на коронавирус и обязаны будут носить маски и перчатки.

Парад Победы пройдет на Красной площади 24 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин призывал жителей города не ходить на парад из-за коронавируса. В городе продолжают регистрировать около 1300-1500 новых зараженных ежедневно.

По подсчетам Znak.com, в 30 российских городах в связи со сложной ситуацией по COVID-19 парад Победы отменили или решили провести c минимальным количеством гостей.