Собянин попросил москвичей не ходить на парад Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня в городе не планируется никаких массовых мероприятий, и рекомендовал жителям города оставаться дома.

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал он в эфире «России 24».

В Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции, который действовал более двух месяцев. Отмена произошла досрочно — предполагалось, что самоизоляция продлится как минимум до 14 июня.

Отмену самоизоляции в Москве связывали с необходимостью проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 1 июля — по данным источников «Медузы», перед этим с Собяниным говорил лично президент Владимир Путин. В Кремле заявляли, что решение об отмене ограничений глава города принял сам.