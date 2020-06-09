«Разумеется, это решение главы региона» Кремль отрицает, что заставил Собянина досрочно отменить карантин

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: По поводу начала снятия в Москве почти всех ограничительных мер… Обсуждала ли мэрия с Кремлем такую радикальную модель и какие аргументы, если да, в пользу отмены режима самоизоляции приводил Собянин?

Дмитрий Песков: Во-первых, речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов. И в данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия с учетом анализа ситуации на местах, как говорится, и принял такое решение. Президент, если помните, еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано.

«Коммерсант FM»: То есть правильно я понимаю, что Собянин фактически полностью взял на себя ответственность за ситуацию?

Дмитрий Песков: Разумеется, это решение главы региона.

«Коммерсант FM»: Но врачи и эпидемиологи считают, что оно преждевременное, может только ухудшить ситуацию. Получается так, что заболеваемость в Москве хоть и упала с пиковых значений, но соответствует мартовским максимумам в Испании, и мы помним, какая там была тяжелая ситуация. То есть, если она ухудшится, это повлияет на возможность проведения в городе парада, голосования, ЕГЭ и так далее.

Дмитрий Песков: Тоже так нельзя говорить. Вы говорите, что «врачи и эпидемиологи считают». Ну, наверное, не все врачи и эпидемиологи считают. Есть врачи, которые согласны с этим решением. Есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно, любой глава региона принимает решения, основываясь на экспертных показателях.

«Коммерсант FM»: То есть слишком стремительным оно не кажется Кремлю?

Дмитрий Песков: Ну почему слишком стремительным? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечении еще одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении.

«Коммерсант FM»: Что касается его выступления, он объяснил это в том числе высокой дисциплиной горожан. Мы помним, что 15 апреля, когда вводили пропуска, вы сообщали, что ужесточение режима было связано с тем, что жители не проявляли дисциплинированность. Что поспособствовало за это время резкому повышению самосознания, дисциплины у горожан?

Дмитрий Песков: Действительно, были моменты, когда дисциплина в плане соблюдения эпидемиологических ограничений оставляла желать лучшего, но по мере того, как возрастал уровень информирования населения, по мере того, как приходило лучшее понимание опасности этой пандемии, этого вида инфекции, конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения.

«Эхо Москвы»: Получается, что главы регионов отвечают за эпидемиологическую ситуацию, но не они принимают решение о голосовании. Кто будет нести ответственность в случае, если в каком-то регионе будет вспышка заболеваемости? Сможет ли губернатор какой-то ограничить каким-либо образом проведение голосования на своей территории?

Дмитрий Песков: Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому. Вы знаете, что процесс подготовки находится в прерогативе этого ведомства, которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой.