Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

27 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлевает городской режим самоизоляции до 14 июня.

1 июня

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Президент России Владимир Путин назначает голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Собянин в своем блоге пишет: «Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой <…> Самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем».

2 июня

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На сайте правительства России опубликовано поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать нормативные акты о борьбе с коронавирусом на предмет нарушения прав и интересов граждан. В поручении отдельно отмечены указы мэра Москвы.

3 июня

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Собянин обещает снять большую часть ограничений в Москве до 1 июля.

5 июня

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Собянин анонсирует «более радикальные» решения по отмене ограничительных мер. «Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — заявляет мэр Москвы.

через два часа

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Минюст отчитывается о результатах проверки, проведенной по поручению Мишустина: ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса, соразмерны угрозе и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан.

8 июня

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Собянин отменяет режим самоизоляции досрочно — с 9 июня.

Григорий Левченко