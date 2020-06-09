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Москвичи, вы почти три месяца сидели дома. Забыли, как там Москва выглядит? Ничего, сейчас попробуем вспомнить! И даже в метро спустимся!

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о постепенном снятии ограничений в Москве: совсем скоро в столице заработают кафе и рестораны, откроются фитнес-клубы, а по самой Москве можно будет спокойно перемещаться без специального пропуска. Фух, прошло целых три месяца, которые множество москвичей провели дома и почти никуда не ходили. Вы, наверно, и забыли, как Москва выглядит? Вспоминаем!

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Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA