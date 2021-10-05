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Старт корабля «Союз МС-19» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту, 5 октября 2021 года Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились к Международной космической станции (МКС). Они полетели на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который является командиром экипажа. «Союз МС-19» стартовал с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. Пересильд и Шипенко во время полета чувствовали себя хорошо.

Вот как выглядел старт корабля Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС снимать кино Посмотрите, как это было

Во время стыковки корабля с МКС отказала система автоматического сближения. Планировалось, что «Союз МС-19» состыкуется с МКС в 15:12 по московскому времени. Но корабль не смог провести стыковку в автоматическом режиме. Это связано с отказом системы автоматического сближения, заявил в трансляции «Роскосмоса» космонавт-испытатель РКК «Энергия» Марк Серов. «Это момент драматичный», — отметил он. Командир экипажа «Союз МС-19» Антон Шкаплеров успешно провел стыковку в ручном режиме в 15:22.

Пересильд и Шипенко полетели на МКС на съемки. Речь идет о художественном фильме под рабочим названием «Вызов» — про женщину-врача, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта. О съемках ленты было объявлено в сентябре 2020 года. Это часть совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии . В рамках проекта планируется снять не только художественный фильм на МКС, но и ряд документальных фильмов о российской ракетно-космической отрасли. Проект должен стать свидетельством того, что полеты в космос становятся доступными «для все более широкого круга желающих», говорится на сайте Роскосмоса.

Пересильд получила главную роль в «Вызове» по итогам открытого конкурса, на который было подано три тысячи заявок. Конкурс на исполнительницу главной роли был объявлен в октябре 2020 года. Претендентки должны были соответствовать определенным физическим параметрам, успешно сдать нормативы по бегу, плаванию, прыжкам и , а также зачитать на камеру письмо Татьяны Евгению Онегину из поэмы Александра Пушкина. Заявки на конкурс подали около трех тысяч женщин; среди них были как профессиональные актрисы, так и представительницы других профессий.

В мае 2021 года в основной состав «киноэкипажа» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым и режиссером Климом Шипенко (автор самого кассового фильма 2020 года «Холоп») утвердили Юлию Пересильд («Битва за Севастополь», «Петровы в гриппе», «Зулейха открывает глаза»). В дублирующий состав попал оператор Алексей Дудин («Время первых», «Елки-5», «Движение вверх») и актриса Алена Мордовина («Звоните ДиКаприо!», «Кухня», «Отель Элеон»). Еще одной участнице отбора — пилоту Галине Каировой — было рекомендовано продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Шипенко, Пересильд и их дублеры прошли специальную подготовку перед полетом. Они приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в конце мая. Им предстояло ознакомиться с конструкцией корабля «Союз МС-19», научиться действовать в скафандре, изучить работу экипажа на МКС, подготовиться к нештатным ситуациям. В сентябре они сдали предполетные экзамены и продолжили тренировки на Байконуре.

Пересильд рассказала, как будут организованы съемки в космосе. По словам актрисы, они с режиссером все делали «на ручном управлении». Пересильд отвечала за костюмы и другой реквизит (его пришлось утвердить в «Роскосмосе») и правильность выполняемых в кадре медицинских процедур. Шипенко — за свет, звук и камеры (одну из них уже отправили на МКС на грузовом корабле). По словам Пересильд, они отрабатывали каждую сцену, которую планируется снять в космосе, но у них все еще оставались вопросы, на которые невозможно ответить на Земле — например, каким будет освещение, можно ли нанести грим в невесомости и как на МКС будет работать фокус.

Актриса и режиссер пробудут на МКС до 17 октября. На МКС они встретятся с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также членами миссий американской компании SpaceX Илона Маска Crew-2 и Crew Dragon. На Землю Пересильд и Шипенко прилетят на корабле «Союз МС-18» вместе с Новицким, который находится на МКС с апреля. Шкаплеров и Дубров проведут на станции еще 174 суток.

Российские космонавты тоже сыграют в фильме «Вызов»: Новицкий получит роль пострадавшего космонавта, а Шкаплеров и Дубров — роль космонавта, которые помогают персонажу Пересильд его спасать. «Сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли не то чтобы себя, но именно космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. Мы писали сценарий, чтобы им было проще», — сказал Шипенко.

«Вызов» заявлен как первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Все события проекта освещаются в эфире Первого канала. При этом за несколько месяцев до того, как «Роскосмос» и Первый канал объявили о съемках «Вызова», американское издание Deadline сообщило, что актер и режиссер Том Круз, компания SpaceX и NASA работают над первым фильмом в космосе. Глава NASA Джим Брайденстайн тогда же заявил, что космическое агентство радо сотрудничать с Крузом в съемках фильма на МКС. Но с тех пор никаких новостей о съемках или о том, когда Круз может отправиться в космос, не появлялось, отмечала в середине сентября The New York Times.

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