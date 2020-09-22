«Роскосмос» объявил о планах снять «первый художественный фильм в космосе». NASA уже работает над таким фильмом

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White намерены снять фильм в космосе.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», это будет первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Его режиссером станет Клим Шипенко («Холоп»), а в качестве продюсеров, в частности, заявлены глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В «Роскосмосе» рассказали, что на осень 2021 года намечен полет к Международной космической станции (МКС), предусмотренный сюжетом киноленты. На пилотируемом корабле к МКС отправятся главный герой фильма и его дублер, которых выберут в ходе открытого конкурса.

Как будет называться фильм и когда он выйдет на экраны, пока неизвестно. Рабочее название киноленты — «Вызов».

В мае издание Deadline сообщило, что актер и режиссер Том Круз, компания SpaceX Илона Маска и NASA работают над первым фильмом в космосе. Глава NASA Джим Брайденстайн тогда же написал в твиттере, что американское космическое агентство радо сотрудничать с Томом Крузом в съемках фильма на МКС. Илон Маск не подтвердил сотрудничество, но, комментируя планы NASA и Тома Круза, написал в твиттере: «Должно быть очень весело!»