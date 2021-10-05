Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко стартовали к МКС. Они будут снимать там кино

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С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз МС» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

Стыковка корабля с МКС намечена на 15:12 по московскому времени. На Землю экипаж должен вернуться 17 октября.

Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Перед полетом они прошли специальную подготовку.

О съемках фильма «Вызов» на МКС в сентябре 2020 года заявил «Роскосмос». Ведомство подчеркнуло, что это будет первый в истории художественный фильм, снятый в космосе.

В мае 2020 года американское издание Deadline сообщило, что актер и режиссер Том Круз, компания SpaceX Илона Маска и NASA работают над первым фильмом в космосе. Глава NASA Джим Брайденстайн написал в твиттере, что агентство радо сотрудничать с Крузом в съемках фильма на МКС.

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