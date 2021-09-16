SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

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Запуск корабля Crew Dragon с участниками миссии Inspiration 4, 15 сентября 2021 года Steve Nesius / Reuters / Scanpix / LETA

Американская космическая компания SpaceX вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем. Запуск корабля транслировался на ютьюбе.

SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 сентября в среду в 20:02 по восточному времени США (16 сентября в 03:02 по московскому времени).

Crew Dragon успешно вышел на орбиту высотой 585 километров, что стало рекордом. В предыдущий раз космический корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году. Это был шаттл «Атлантис», который поднялся на высоту примерно 575 километров в рамках миссии к телескопу «Хаббл».

Специально для этой миссии Crew Dragon оснастили наблюдательным куполом; он установлен на месте стыковочного узла с МКС. Корабль проведет на орбите три дня, после чего приводнится в Атлантическом океане в районе Флориды.

Миссия получила название Inspiration 4. Вот кто вошел в число ее участников:

38-летний Джаред Айзекман — американский миллиардер и филантроп, основатель и глава компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он получил образование в области авиации, пилотировал реактивные самолеты и основал компанию по подготовке пилотов для ВВС США. Именно Айзекман оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

— американский миллиардер и филантроп, основатель и глава компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он получил образование в области авиации, пилотировал реактивные самолеты и основал компанию по подготовке пилотов для ВВС США. Именно Айзекман оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле. 29-летняя Хейли Арсено — ассистент врача в больнице святого Иуды в Мемфисе (детская больница, которая занимается лечением и исследованиями в области онкологических заболеваний). В детстве Арсено перенесла остеосаркому (злокачественную опухоль кости) и лечилась в больнице святого Иуды. Вылечившись и получив образование, она вернулась туда работать.

— ассистент врача в больнице святого Иуды в Мемфисе (детская больница, которая занимается лечением и исследованиями в области онкологических заболеваний). В детстве Арсено перенесла остеосаркому (злокачественную опухоль кости) и лечилась в больнице святого Иуды. Вылечившись и получив образование, она вернулась туда работать. 42-летний Крис Семборски — инженер по обработке данных в компании Lockheed Martin и ветеран ВВС США, служивший в Ираке. Он с детства мечтал о космосе, а в колледже был волонтером ProSpace — организации, выступающей за свободные полеты в космос для всех. Семборски стал членом Inspiration 4 по итогам лотереи для тех, кто сделал пожертвование в адрес больницы святого Иуды. В лотерею выиграл его друг, но тот не смог полететь и отдал свое место ему.

— инженер по обработке данных в компании Lockheed Martin и ветеран ВВС США, служивший в Ираке. Он с детства мечтал о космосе, а в колледже был волонтером ProSpace — организации, выступающей за свободные полеты в космос для всех. Семборски стал членом Inspiration 4 по итогам лотереи для тех, кто сделал пожертвование в адрес больницы святого Иуды. В лотерею выиграл его друг, но тот не смог полететь и отдал свое место ему. 51-летняя Сиан Проктор — профессор геологии, чей отец работал в NASA над космической программой «Аполлон». Проктор в 2009 году стала одной из финалисток конкурса астронавтов для NASA, но отбор не прошла. Она имеет лицензию пилота и написала книгу «Еда для Марса». Проктор получила место на Inspiration 4 по итогам конкурса для предпринимателей, которым предлагалось создавать благотворительные онлайн-магазины в интересах больницы святого Иуды.

Слева направо: Крис Семборски, Джаред Айзекман, Хейли Арсено и Сиан Проктор

Главная цель миссии, которую инициировал Айзекман, — собрать 200 миллионов долларов для больницы святого Иуды. Кроме того, участники миссии планируют исследовать влияние невесомости на человеческий организм.

Эта миссия является знаковой не только потому, что в нее вошли исключительно непрофессиональные астронавты, которые поднялись на рекордную высоту. Она установила несколько других рекордов: Хейли Арсено стала самой молодой среди граждан США, побывавших в космосе, и первым космонавтом с , а Сиан Проктор — первой темнокожей женщиной-пилотом космического корабля.

Кроме того, это первая частная космическая миссия для SpaceX. С ее запуском число людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, достигло 14 — это новый рекорд, пишет РИА Новости.

В июле 2021 года были совершены сразу два знаковых для космического туризма полета. В космосе побывали миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос, каждый из них — на корабле, который разработала его собственная космическая компания. Полеты Брэнсона и Безоса прошли с разницей в девять дней.

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