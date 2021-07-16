Вместе с Джеффом Безосом в космос отправится 18-летний сын финансиста из Нидерландов На корабле New Shepard одновременно окажутся и самый молодой, и самый пожилой человек в космосе

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15 июля космическая компания Blue Origin, основанная создателем Amazon и богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом, назвала имя четвертого участника своего первого суборбитального полета для космических туристов, который состоится 20 июля на корабле New Shepard.

Компания заявила, что космический турист, который купил билет на этот полет за 28 миллионов долларов, не сможет полететь из-за «накладок в расписании». Этот человек, чьи имя до сих пор не раскрыто, отправится в космос в рамках одного их будущих полетов New Shepard, заверила Blue Origin.

В первом полете его место займет 18-летний Оливер Дэймен, который «очарован космосом с четырех лет», рассказала Blue Origin. В 2020 году Дэймен окончил школу и взял годичный перерыв в обучении, чтобы получить лицензию пилота. В сентябре 2021 года он начнет изучать физику и управление инновациями в Утрехтском университете.

Blue Origin назвала Дэймена первым коммерческим клиентом своих полетов в космос, но отказалась раскрывать, сколько он заплатил. «Он был участником аукциона [по продаже билетов на New Shepard] и получил место на втором рейсе. Мы переместили его, когда это место на первом рейсе стало доступно», — заявили в Blue Origin.

Компания сообщила, что Оливер Дэймен — сын Юса Дэймена, основателя и руководителя нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners. В июне именно он участвовал в аукционе по продаже билетов на New Shepard и купил место на корабле для своего сына.

Оливер Дэймен

Как сообщает RTL, 15 июля Дэймен улетел в Техас, чтобы пройти подготовку к космическому полету. Молодой человек заявил, что всю жизнь мечтал побывать в космосе и сейчас невероятно взволнован. «Полет занимает всего 10 минут, но я уже знаю, что это будут самые особенные десять минут в моей жизни», — приводит его слова RTL.

Дэймен станет четвертым по счету голландцем, когда-либо побывавшим в космосе. Вместе с ним на корабле New Shepard полетят Джефф Безос, его брат Марк и 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая еще в 1960-х годах успешно прошла тесты на подготовку к космическому полету, но пока так и не побывала в космосе.

Если все пройдет по плану, Дэймен станет самым молодым, а Фанк — самым пожилым человеком среди тех, кто побывал в космосе.

11 июля — на девять дней раньше Безоса — миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, отправился в суборбитальный полет на борту собственного корабля VSS Unity. Вместе с ним были двое пилотов и еще три пассажира. Полет прошел успешно; он длился около часа, из которого несколько минут члены экипажа провели в невесомости.

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Ольга Корелина