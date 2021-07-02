«Никто не ждал дольше» Летчица Уолли Фанк могла отправиться в космос еще 60 лет назад. Теперь она полетит туда вместе с миллиардером Джеффом Безосом. Ей 82 года 💪

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Pearl Harbor Aviation Museum / Flickr

1 июля основатель интернет-ретейлера Amazon и космической компании Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос назвал имя одного из двух неизвестных участников первого суборбитального полета Blue Origin 20 июля. Это 82-летняя американская летчица Уолли Фанк, которая еще в 1960-х годах успешно прошла тесты на подготовку к космическому полету, но до сих пор так и не побывала в космосе. «Никто не ждал дольше», — написал Безос в инстаграме, имея в виду годы ожидания Фанк.

Бизнесмен также выложил видео, на котором он рассказывает Фанк, как участники суборбитального полета Blue Origin вернутся на Землю. «Люк открывается, и вы выходите наружу. Какими будут ваши первые слова?» — спрашивает Безос. «Я скажу: „Дорогой, это лучшее, что когда-либо со мной случалось“», — отвечает Фанк и порывисто обнимает Безоса. Он хохочет.

Джефф Безос и Уолли Фанк

Фанк мечтала о полетах с самого детства. В пять лет она спрыгнула с крыши сарая в «плаще Супермена». Летную школу девушка стала посещать еще во время учебы в колледже, став лучшей в своем классе. Однажды Фанк увидела обложку журнала Life с фотографией летчицы Джерри Кобб и узнала, что та проходит испытания в рамках программы тестирования женщин для космического полета.

Фанк связалась с инициатором этой программы доктором Уильямом Лавлейсом. Он участвовал в отборе кандидатов для первого отряда астронавтов NASA в рамках программы «Меркурий» и по собственной инициативе и на собственные средства начал проводить аналогичные тесты с женщинами. Лавлейс считал, что в будущем они, как и мужчины, будут работать на орбитальных станциях.

В 1961 году он отобрал 25 женщин до 35 лет, с крепким здоровьем, отучившихся в колледже и имеющих летную подготовку. 21-летняя Фанк стала самой молодой из группы. В рамках испытаний она провела рекордные 10 часов 35 минут в изолированном резервуаре с водой (это был тест на сенсорную депривацию). «У меня не было ни тени сомнения. Я была их объектом. Они могли делать со мной все, что хотели», — вспоминала Фанк позднее. Ей говорили, что она прошла испытания лучше мужчин.

Фанк вошла в число 13 из 25 женщин, которые успешно прошли тесты (позднее их группу назовут «Меркурий 13»). Лавлейс хотел продолжить испытания на объектах военно-морского флота США, но военные не дали разрешения. «Не было военной или правительственной программы, в которой планировалось использовать женщин-астронавтов, поэтому они не дали возможности использовать свои объекты», — объясняла The Verge историк Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне Маргарет Вайткамп.

Она считает, что дверь в космонавтику, приоткрывшаяся для женщин в 1961 году, быстро захлопнулась главным образом из-за амбиций президента США Джона Кеннеди, решившего отправить американцев на Луну. В мае 1961 года он заявил, что США организуют лунную миссию в течение девяти лет, и в последующие годы все усилия NASA и Пентагона были направлены на решение именно этой задачи. «У них была одна цель, которая не предусматривала социальных экспериментов с полетом женщины в космос», — пояснила Вайткамп.

В итоге первой американкой в космосе стала Салли Райд, которая отправилась на орбиту лишь в 1983 году — спустя 20 лет после первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Фанк же построила карьеру в авиации. В 1971 году она стала первой женщиной-инспектором Федерального управления гражданской авиации США и, по собственным словам, обучила более трех тысяч человек управлению самолетами. В 1974 году Фанк перешла на работу в Национальный совет по безопасности на транспорте, где первой из женщин стала расследовать авиационные инциденты.

Уолли Фанк Blue Origin / AFP / Scanpix / LETA

При этом она никогда не оставляла мечту о космосе. Фанк дважды ездила в СССР и встречалась с Терешковой. А еще четыре раза подавала заявку в отряд астронавтов NASA. Ей каждый раз отказывали, потому что у нее не было инженерного образования, обязательного для полета в космос, а на его получение агентство готово было отвести всего девять месяцев.

Отчаявшись попасть в космос в составе отряда NASA, Фанк решила отправиться туда как турист. Она бронировала себе место на нескольких коммерческих рейсах разных компаний, но ни один из них пока так и не отправил туристов в космос — в том числе корабль Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, билет на который Фанк купила еще в 2010 году за 200 тысяч долларов. Впрочем, сам Брэнсон планирует полететь в космос на корабле Virgin Galactic уже 11 июля — на девять дней раньше Безоса и Фанк.

Основатель Amazon пригласил летчицу присоединиться к полету Blue Origin в качестве почетного гостя. Как отмечает The Atlantic, ее участие в этом проекте — не только отличный пиар-ход, но и «реальный подарок для реального человека». Уолли Фанк, с юности мечтавшая о космосе, может стать самым пожилым человеком, отправившимся туда. Сейчас этот рекорд принадлежит американскому астронавту Джону Гленну, который в 1998 году совершил свой второй и последний космический полет в возрасте 77 лет.

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