Ричард Брэнсон отправится в космос на девять дней раньше Джеффа Безоса

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Компания Virgin Galactic объявила, что планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет с участием основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

Если запуск состоится, Брэнсон на девять дней опередит основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, который планирует 20 июля отправиться в суборбитальный полет на корабле своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, затем разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Он поднимется на высоту 80 километров над Землей — до границы, которую в США считают началом космоса. Участники полета проведут несколько минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.

Это будет четвертый испытательный полет Virgin Galactic и первая миссия с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту (до этого, 22 мая, был полет с двумя пилотами). Вместе с Брэнсоном в полет отправятся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом Unity-22 будут управлять Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Полет запланирован на 16:00 по московскому времени 11 июля. Он состоится, если позволит погода и не возникнет технических трудностей. Компания Virgin Galactic впервые будет транслировать полет на своем сайте, в твиттере, фейсбуке и ютьюбе.

Акции Virgin Galactic на бирже выросли более чем на 20%, торги завершились на уровне 43,19 доллара. После закрытия торгов, пишет The Wall Street Journal, акции подорожали до 54,99 доллара.

Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безооса — единственные компании, конкурирующие в сфере суборбитального космического туризма, отмечает CNBC. Космическим туризмом также планирует заниматься компания SpaceX Илона Маска, но она будет совершать более длительные полеты, например, к Международной космической станции или Луне.

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