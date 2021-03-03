Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix / LETA

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава должен стать первым частным пассажиром, который совершит полет к Луне на корабле компании SpaceX Илона Маска. Космическое путешествие предварительно запланировано на 2023 год. Маэдзава отправится в полет не один — он забронировал весь космический корабль — и ищет спутников для путешествия.

На пресс-конференции в 2018 году, когда было объявлено о его договоренности со SpaceX, Маэдзава говорил, что собирается взять с собой людей искусства. По мнению миллиардера, полет к Луне должен вдохновить их на создание новых шедевров. Кого именно он хочет видеть на борту корабля, Маэдзава не уточнил, но дал понять, что речь идет о людях масштаба Коко Шанель, Энди Уорхола и Джона Леннона.

Затем Маэдзава объявил, что отправится к Луне со спутницей. Напарницу миллиардера предполагалось выбрать в ходе реалити-шоу. О запуске шоу объявили в январе 2020 года. Заявки подали 27 722 женщины. Однако через пару недель Маэдзава передумал, объяснив свое решение «личными причинами», и публично извинился как перед сервисом AbemaTV, который должен был транслировать шоу, так и перед женщинами, решившими участвовать в отборе.

3 марта 2021-го миллиардер объявил о новом наборе — сразу восьми членов экспедиции из разных стран мира. «Всего на корабле будут от 10 до 12 человек, но я возьму с собой восемь <…> Я купил все места, так что это будет частная поездка», — говорится в видеообращении, опубликованном Маэдзавой.

Юсаку Маэдзава объявляет о наборе космических туристов для полета к Луне Yusaku Maezawa

По его словам, потенциальный кандидат должен соответствовать двум критериям: заниматься деятельностью, которая «каким-либо образом помогает другим людям и обществу в целом», и быть готовым поддерживать других членов экипажа. Маэдзава заявил, что решил «дать людям со всего земного шара шанс присоединиться к путешествию».

Желающие отправиться к Луне должны до 14 марта подать заявку, следует из информации на сайте Маэдзавы. Затем в течение недели пройдет предварительный отбор. После этого запланированы еще несколько этапов отбора, сроки которых пока не называются. Заключительные собеседования и медицинские осмотры намечены на конец мая 2021 года.

Прошедшие отбор (если Маэдзава снова не передумает) станут участниками миссии dearMoon. На корабле, созданном SpaceX, они приблизятся к Луне на расстояние около 200 километров и затем вернутся на Землю. Помимо космических туристов на борту будут пилоты SpaceX. Полет, по предварительным расчетам, займет шесть суток. Миссия станет первым с 1972 года путешествием человека к Луне.

Финансовая сторона договоренности Маэдзавы и SpaceX не разглашается, однако Илон Маск говорил, что за полет миллиардер заплатил «большие деньги», напоминает BBC News. Маэдзава — создатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина Zozotown — может позволить себе путешествие в космос. С состоянием в два миллиарда долларов он занимает 23 место в рейтинге самых богатых японцев по версии журнала Forbes.

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