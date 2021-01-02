Фонд кино назвал самые кассовые фильмы 2020 года: это «Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»

Российский Фонд кино опубликовал рейтинг лидеров кинопроката в 2020 году.

Список возглавила комедия Клима Шипенко «Холоп» — за минувший год ее посмотрели 10,2 миллиона человек, сборы составили 2,6 миллиарда рублей. Ранее эта лента была признана самой кассовой в истории кинопроката России и СНГ.

Следом идут картины «Лед-2» Жоры Крыжовникова (посмотрели 6 миллионов человек, сборы — 1,4 миллиарда рублей) и «Джентльмены» Гая Ричи (4 миллиона человек, 1,2 миллиарда рублей).

В первую десятку также попали фильмы «Вторжение», «Довод», «Соник в кино», «Плохие парни навсегда», «Союз спасения», «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» и «Непосредственно Каха».

По данным Фонда кино, совокупные кассовые сборы российского кинопроката в 2020 году составили 22,8 миллиарда рублей (341 миллион долларов). Из них 10,7 миллиарда рублей пришлось на российское кино. Всего в кинотеатрах страны было продано 88,7 миллиона билетов.

Из-за пандемии коронавируса и временного закрытия кинотеатров объем российского рынка сократился по кассовым сборам на 58,8% (в рублевом выражении — на 32,6 миллиарда рублей).