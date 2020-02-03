«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ
Комедия «Холоп» побила рекорд проката России и СНГ, став самым кассовым фильмом российского производства в истории. Как сообщает «Кинобизнес сегодня», сборы «Холопа» к вечеру 3 февраля составили 3 миллиарда 44,2 миллиона рублей.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Движение вверх», который собрал в прокате 3 миллиарда 43,7 миллиона рублей.
Чисто в России «Холоп» заработал 2941,1 миллиона рублей. До результата «Движения вверх» (2968,4 миллиона рублей) остается собрать чуть больше 27 миллионов рублей. Нет никаких сомнений в том, что этот рекорд спортивной драмы тоже падет. Сделано это будет, скорее всего, в субботу.
Самым кассовым фильмом в кинотеатрах России и СНГ среди всех картин является «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году. Фильм собрал 3 миллиарда 639,5 миллиона рублей.