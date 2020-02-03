«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ

Чисто в России «Холоп» заработал 2941,1 миллиона рублей. До результата «Движения вверх» (2968,4 миллиона рублей) остается собрать чуть больше 27 миллионов рублей. Нет никаких сомнений в том, что этот рекорд спортивной драмы тоже падет. Сделано это будет, скорее всего, в субботу.

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