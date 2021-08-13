Власти Шотландии составили руководство по общению с трансгендерными школьниками Учителям не рекомендовали говорить «Это пройдет» и ограничивать учеников в выборе туалетов и раздевалок

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Jeff J Mitchell / Getty Images

Власти Шотландии разработали руководство для школ по взаимодействию с детьми и подростками, заявившими о своей трансгендерности. 12 августа документ был опубликован на сайте шотландского правительства.

В руководстве говорится, что человек может совершить каминг-аут как трансгендерная персона в любом возрасте, и даны советы о том, как учителя и школа могут оказать такому человеку поддержку.

Учителю, которому школьник рассказал о своей трансгендерности, рекомендуется поблагодарить ребенка за доверие; выслушать его и спросить, нужно ли ему чем-то помочь; уточнить, какое имя и местоимение лучше использовать по отношению к нему. Не рекомендуется говорить ребенку слова вроде «Это пройдет» или сообщать о его каминг-ауте кому-либо без его согласия — даже родителям.

В рекомендациях говорится, что в Шотландии нет закона, согласно которому мужскими туалетами и раздевалками могут пользоваться только мужчины, а женскими — только женщины. Следовательно, трансгендерные школьники могут посещать те туалеты и раздевалки, где им комфортнее находиться. При возможности школа может оборудовать гендерно-нейтральные туалеты и раздевалки.

В руководстве перечислены и другие советы. Если в школе обязательно ношение формы, рекомендуется ввести в том числе ее гендерно-нейтральный вариант. На школьных дискотеках не надо ограничивать молодых людей в том, с кем они могут танцевать. На уроках физкультуры, если детей разбивают на команды по половому признаку, трансгендерным школьникам стоит дать возможность присоединиться к команде по их выбору. Детям можно рассказывать о ролевых моделях среди трансперсон — например, о сестрах Вачовски, которые срежиссировали «Матрицу».

Также учителям и школам рекомендовано учитывать, что трансгендерные дети чаще подвергаются травле, отслеживать такие случаи и бороться с ними. С теми, кто высказывается против трансперсон (будь то другие школьники, родители или учителя) рекомендовано поговорить, выяснить причины опасений и попытаться их развеять. «В целом реакция школы должна быть оформлена в контексте равенства всех молодых людей», — говорится в документе.

Руководство, представленное шотландским правительством, разработано на основе рекомендаций LGBT Youth Scotland — национальной организации помощи молодым людям из ЛГБТ-сообщества. Оно не является обязательным для исполнения и создано для того, чтобы защитить трансгендерных школьников и обеспечить соблюдение их прав: опрос 2017 года показал, что 82% таких детей и подростков подвергались травле в школе, а 27% из-за этого бросили учебу.

«Я уверена, что это руководство в сочетании с работой в области гендерного равенства поможет школам создать среду, в которой каждому ученику будут гарантированы безопасность, достоинство и уважение, чтобы каждый мог полностью реализовать свой потенциал», — заявила секретарь правительства Шотландии по вопросам образования и профессиональной подготовки Ширли-Энн Сомервилл во вступительном слове к руководству.

Документ вызвал неоднозначную реакцию в Великобритании. Таблоид Daily Mail вышел с заголовком «Шотландия позволит ученикам менять гендер в возрасте лет без согласия родителей», а феминистская группа For Women Scotland, известная своей антитранс-риторикой, назвала действия шотландских властей продвижением «опасной идеологии». В то же время ряд других общественных организаций, выступающих за права ЛГБТ-сообщества и против насилия на гендерной почве, приветствовал выпущенные шотландскими властями рекомендации.

По данным на 2019 год, в государственных школах Шотландии обучались почти 698 тысяч учеников. Известно, что не менее 200 из них совершили каминг-аут как трансперсоны.

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Ольга Корелина