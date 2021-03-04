В Южной Корее нашли мертвой первую трансгендерную военнослужащую. Она больше года боролась с решением армии о ее увольнении

Сержант Пён Хи Су на пресс-конференции в Сеуле. 22 января 2020 года Ahn Young-joon / AP / Scanpix / LETA

В Южной Корее нашли мертвой первого солдата-трансперсону Пён Хи Су. Причина смерти пока неизвестна. Увольнение Пён Хи Су из армии вызвало в стране споры по поводу обращения с трансгендерными людьми и другими представителями ЛГБТ-сообщества, пишет «Би-би-си».

23-летнюю Пён Хи Су нашли мертвой в ее доме, расположенном в городе Чхонджу, в 150 километрах к югу от Сеула. Тревогу поднял психиатр, у которого она проходила терапию. Врач не получал никаких известий от Пён Хи Су с 28 февраля и позвонил в службу экстренной помощи. Как отмечает агентство Yonhap, женщину обнаружили пожарные.

Рядом с телом не нашли никакой предсмертной записки, полиция начала расследование. При этом в местной психиатрической клинике рассказали, что три месяца назад Пён Хи Су пыталась покончить с собой.

В Южной Корее трансгендерных людей не берут в армию. При этом в стране нет правил относительно военнослужащих, которые совершили трансгендерный переход, уже находясь на службе.

Пён Хи Су — в прошлом старший сержант, принятый в армию Южной Кореи в 2017 году в качестве добровольца, пишет The Guardian. В 2019 году она совершила трансгендерный переход: операцию провели в Таиланде. Это стало причиной для ее увольнения из армии — в январе 2020 года военная комиссия решила, что операция привела к инвалидности Пён Хи Су.

Изначально личность военнослужащей не разглашалась, однако через несколько дней она провела пресс-конференцию в Сеуле и заявила, что будет «до конца» оспаривать решение армии в судах. «Я солдат Республики Корея. <…> Помимо моей гендерной идентичности, я хочу показать всем, что я тоже могу быть отличным солдатом, защищающим свою страну. Пожалуйста, дайте мне шанс», — сказала Пён Хи Су, выступавшая в своей военной форме. Она добавила, что служба в армии была ее детской мечтой и она думала, что сможет легко продолжить служить в качестве женщины-солдата.

Пён Хи Су подала иск против решения армии о ее увольнении, однако в июле 2020 года суд его отклонил. В стране прошли протесты с требованием восстановить Пён Хи Су на службе. Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи заявила, что ее увольнение не имеет под собой юридических оснований. В Центре военных прав человека Южной Кореи рассказали, что сослуживцы Пён Хи Су знали о ее трансгендерном переходе и поддержали это решение. Глава организации Ким Хен Нам призвал министерство обороны разработать единые правила в отношении трансгендерных людей. При этом местные активисты, выступающие против ЛГБТ, пытались идентифицировать Пён Хи Су в интернете и проводили демонстрации, поддерживая решение ее уволить.

Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Хонг Сик выразил соболезнования в связи со смертью Пён Хи Су, но подчеркнул, что вопрос об отмене запрета на службу в армии для трансгендерных людей не обсуждается.

Как отмечает «Би-би-си», в Южной Корее терпимость к ЛГБТ-сообществу развита гораздо меньше, чем в других восточноазиатских странах. В республике нет антидискриминационных законов в отношении ЛГБТ, а гомосексуальность часто рассматривается как инвалидность и психическое расстройство.

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Петр Лохов