Lionel Hahn / ABACAPRESS / ddp / Vida Press

Журнал Time поместил на обложку свежего номера актера Эллиота Пейджа (в прошлом Эллен Пейдж), который в декабре 2020 года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина. Как отмечает агентство Reuters, Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time. Первой трансгендерной женщиной была актриса Лаверн Кокс, которая снялась для обложки журнала в 2014 году.

Time также опубликовал интервью с Эллиоттом Пейджем. В нем 34-летний актер рассказал, что еще в детстве хотел быть похожим на мальчика и просил сделать ему короткую стрижку. Но из-за съемок в кино и сериалах, в которых Пейдж начал участвовать еще с 10 лет, он вынужден был носить длинные волосы и выглядеть «определенным образом».

По словам Пейджа, особенно тяжело ему стало, когда его прославила главная роль в инди-драме «Джуно», вышедшей в 2007 году и получившей «Оскар». Пейджа тяготило внимание прессы к его внешности. «Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото», — признался Пейдж. Актеру было непросто смотреть и свои фильмы, особенно те, где его роли были более женственными.

К моменту выхода блокбастеров «Начало» в 2010 году и «Люди Икс: дни минувшего будущего» в 2014 году, в которых сыграл Пейдж, актер страдал от депрессии и панических атак. В 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он сыграл свадьбу с хореографом Эммой Портнер. Актер стал надевать мужские костюмы, когда выходил на красные дорожки, и сделал мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах. Но все равно не ощущал себя комфортно: «Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет».

Его разногласия с самим собой обострились во время пандемии, на фоне самоизоляции и расставания с Эммой Портнер летом 2020 года (по его словам, они остались друзьями). «У меня было много времени наедине с собой, чтобы по-настоящему сосредоточиться на вещах, которых, как мне кажется, я во многих отношениях бессознательно избегал», — считает он. В конце концов, после «стыда и дискомфорта» он принял себя как трансгендерного мужчину.

В декабре 2020 года Пейдж рассказал об этом публично и попросил называть его Эллиотом. За его заявлением последовало и много осуждения, и много поддержки. Неожиданно для себя Пейдж стал одной из самых известных трансперсон в мире. О нем написали тысячи СМИ, число его подписчиков в инстаграме за день выросло на 400 тысяч человек, а директоры по кастингу звонили его агенту и говорили, что с радостью снимут его в своем новом фильме.

Следующим шагом Пейджа стала пластическая операция на груди. Актер подчеркнул, что трансгендерность не обязательно предполагает операции: некоторым людям это не нужно, некоторым — недоступно. Самому Пейджу маммопластика помогла окончательно принять себя; по его словам, она не только изменила, но и спасла его жизнь.

Пейдж отмечает, что у него есть ресурсы, чтобы помогать трансгендерным людям — и он намерен их использовать. Актер выступает за расширение прав транслюдей и ищет новые проекты. После того, как он совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина, ему стало приходить много предложений. Большинство из них — предложения сыграть, срежиссировать или спродюсировать проекты, связанные с транслюдьми. Но есть и «роли парней», отметил актер.

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Пересказала Ольга Корелина