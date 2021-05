Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Paul Childs / Reuters / Scanpix / LETA

Трансгендерная тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, выступающая в супертяжелой весовой категории (свыше 87 килограммов) обеспечила себе путевку на Олимпийские Игры в Токио, сообщило издание Inside the Games. Если Хаббард поедет на Олимпиаду, она станет первым трансгендерным человеком, принявшим участие в Играх.

Пока штангистка официально не включена в состав олимпийской сборной Новой Зеландии. Но источник The Guardian в Международной федерации тяжелой атлетики подтвердил, что она автоматически пройдет квалификацию на Игры, поскольку правила отбора на них были упрощены из-за большого количества отмененных соревнований в период пандемии.

Олимпийский комитет Новой Зеландии также подтвердил, что пересмотр системы отбора Международной федерации тяжелой атлетики «скорее всего, позволит ряду новозеландских тяжелоатлетов, в том числе трансгендерной спортсменке Лорел Хаббард» поехать в Токио. «В команде Новой Зеландии сильна культура заботы, вовлечения и уважения ко всем», — отметил комитет.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Сейчас Хаббард занимает 16-е место в мировом рейтинге штангисток в своей весовой категории. Но по меньшей мере шесть соперниц, которые обгоняют ее в рейтинге, по разным причинам не смогут выступить на Олимпиаде — в том числе россиянка Татьяна Каширина, которую отстранили от соревнований из-за подозрений в использовании допинга.

Лучший результат Хаббард на квалификации — . Это делает ее реальной претенденткой на медаль в Токио, пишет The Guardian. Стоит отметить, что 43-летняя штангистка станет также самой возрастной тяжелоатлеткой на предстоящей Олимпиаде.

Трансгендерным спортсменкам разрешено выступать на Олимпиадах. Если их уровень тестостерона не превышает допустимого порога

С 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерным спортсменам выступать на любых соревнованиях, включая Олимпиады, вне зависимости от того, делал ли человек какие-либо операции. Спортсмен должен подтвердить, что его уровень тестостерона не превышал уровня 10 наномоль на литр в течение последнего года. Уровень гормонов Хаббард, которая в рамках трансперехода прошла гормональную терапию, отвечает этому требованию

Но некоторые исследователи, в том числе из новозеландского Университета Отаго считают, что даже с учетом ограничений МОК уровень тестостерона у трансгендерных спортсменок остается более высоким, чем у их соперниц, и дает им физические преимущества. Наиболее честно было бы создать для таких атлеток отдельную категорию на соревнованиях, полагали в Университете Отаго.

Хаббард пытались помешать участвовать в соревнованиях. Сама она говорила, что не хочет никого учить соблюдать права трансгендерных людей

Лорел Хаббард — дочь новозеландского бизнесмена и бывшего мэра Окленда Дика Хаббарда. Она совершила трансгендерный переход в 2012 году, в возрасте 35 лет. До этого она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике в Новой Зеландии, но на турниры международного уровня не отбиралась. После перехода, в 2017 году Хаббард взяла серебро на чемпионате мира. В 2018 году она считалась главной претенденткой на золото на , но вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы локтя. Хаббард опасалась, что ей придется завершить карьеру, но она смогла вернуться в спорт и показала шестой результат на мировом первенстве в 2019 году.

Хаббард не раз сталкивалась с критикой и попытками препятствовать ее участию в соревнованиях. Тренер штангистки Тим Суордс говорил, что «никто не хотел ее победы» на ЧМ 2017 года. В 2018 году федерация тяжелой атлетики Австралии безуспешно требовала отстранить спортсменку от Игр Содружества, ссылаясь на ее физические преимущества. В 2019 году, когда Хаббард взяла золотую медаль на в Самоа, опередив самоанскую штангистку Фигайгу Стауэрс, премьер-министр Самоа Туилаэпа Саилеле Малиелегаои заявил, что Хаббард нельзя было допускать к соревнованиям. «Независимо от того, как мы смотрим на это, он мужчина», — сказал премьер. Две общественные организации — новозеландская «Speak Up For Women» и британская «Fair Play for Women» — потребовали ужесточить правила участия в соревнованиях для трансгендерных атлеток.

Сама Хаббард практически не общается с прессой. Последнее большое интервью она дала в 2017 году, завоевав серебро на ЧМ. «Правила, которые позволили мне участвовать в соревнованиях, впервые вступили в силу в 2003 году. Они известны как Стокгольмский консенсус МОК [о спортсменах, которые совершили трансгендерный переход], но я думаю, что даже 10 лет назад мир, возможно, был не готов для такого спортсмена, как я… и, возможно, не готов сейчас», — говорила тяжелоатлетка. Она признала, что не хочет «притворяться роботом» и делать вид, что ее не заботит осуждение, но заявила, что не собирается никого учить соблюдению прав трансгендерных людей: «Я здесь не для того, чтобы изменить мир. Я просто хочу быть собой и делать то, что я делаю».

До Хаббард главной героиней споров о женском спорте была бегунья Кастер Семеня. Она сменила профиль, чтобы остаться спортсменкой

Споры о правилах для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона идут уже не первый год. Самая известная героиня таких дискуссий, — бегунья из ЮАР Кастер Семеня. В 2009 году она выиграла чемпионат мира по бегу на 800 метров, после чего Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вынудила ее пройти проверку на определение пола. Тогдашний глава IAAF Пьер Вайс заявил, что Семеня «очевидно, женщина, но, возможно, не на 100%». Спортсменке пришлось принимать гормональные препараты, что, как сообщалось, негативно повлияло на ее спортивные результаты.

Тем не менее, бегунья выиграла золото на Олимпиадах 2012 и 2016 годов и стала чемпионкой мира в 2017 году. В 2018 году IAAF ужесточила правила по допуску атлеток с к забегам на дистанциях от 400 до 1500 метров. Для них снизили предельно допустимый уровень тестостерона с 10 до 5 наномоль на литр (IAAF объяснила это тем, что уровень мужского гормона в крови большинства женщин не превышает 1,79 наномоль на литр). Тем, у кого этот уровень был выше, необходимо было снижать его медикаментозным способом для допуска к соревнованиям.

Семеня отказалась соблюдать требования IAAF и попробовала оспорить их в суде. Пока у нее не получилось выиграть ни одного иска. Семеня, раньше побеждавшая в забегах на 400, 800 и 1500 метров, переключилась на более длинные дистанции. На Олимпиаде в Токио она надеется выступить на дистанции 5000 метров.

Кастер Семеня против IAAF Легкоатлетки с высоким уровнем тестостерона отныне должны принимать лекарства. Либо соревноваться с мужчинами В ЮАР это решение сравнили с апартеидом

Ольга Корелина