«Это такая шиза концентрированная. Луганская резня бензопилой» На НТВ выйдет фильм про войну в Донбассе, за который заплатил Евгений Пригожин. Правда, съемки шли не в Донбассе, а в Евпатории

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На телеканале НТВ 18 августа состоится премьера фильма «Солнцепек» про бойцов ЧВК Вагнера. Это уже (и вторая подряд сага о наемниках), создание которого спонсировал Евгений Пригожин, утверждают двое собеседников «Медузы», знакомые с кинопроектами бизнесмена. В конце июля на ютьюбе появился трейлер фильма — в нем можно увидеть, что в картине снимался, например, народный артист РФ Владимир Ильин.

Солнцепек

«[На НТВ] выйдет эпичное кино, снятое Евгением Викторовичем. Я его посмотрел и пришел в безумный восторг, потому что это такая шиза концентрированная. Луганская резня бензопилой», — рассказал «Медузе» собеседник из числа бывших сотрудников структур Пригожина. «Те же самые люди [что сняли фильм „Турист“ о российских наемниках в Центрально-Африканской Республике] по заказу Пригожина сняли фильм про Луганск. Это тоже фильм про ЧВК Вагнера — похоже, они решили деанонимизироваться, представив публике романтизированно-пропагандистскую версию себя», — говорит в комментарии «Медузе» другой источник, который ранее был задействован в съемках одного из пяти фильмов Пригожина. Как и в других фильмах, наемники, связь с которыми Евгений Пригожин продолжает отрицать, представлены безусловно положительными героями — хотя до этого их не раз обвиняли в пытках и жестоких убийствах.

Подробнее о фильме Пригожина «Турист»

Как выяснила «Медуза», бизнесмен Евгений Пригожин проспонсировал съемки фильма «Турист» — о российских военных в Африке. В нем снялись настоящие наемники из ЧВК Вагнера

Подробнее о фильме Пригожина «Турист»

Как выяснила «Медуза», бизнесмен Евгений Пригожин проспонсировал съемки фильма «Турист» — о российских военных в Африке. В нем снялись настоящие наемники из ЧВК Вагнера

Все кинопроекты Пригожина снимаются чрезвычайно быстро, добавил собеседник из киноиндустрии. Но у съемок фильмов про наемников есть своя специфика. «В „Туристе“ снимали реальные базы ЧВК Вагнера [в ЦАР], — говорит участвовавший в съемках одного из пяти фильмов Пригожина собеседник. — Зарплата была повышенная, но организация ужасная: кормили группу плохо, три человека заболели малярией на съемках. При этом съемочной группе запрещалось фотографировать чевэкашников — это очень строго. Одному человеку отформатировали телефон за то, что он случайно снял кого-то из бойцов. Те занимались охраной, сопровождением [съемочной группы]».

Действие в фильме «Солнцепек» происходит летом 2014 года на территории непризнанной Луганской народной республики, однако съемки проходили в Евпатории, сообщил «Медузе» источник из российской киноиндустрии. Анонсы о выходе этого фильма, как и в случае в предыдущими фильмами, появились на ресурсах, связанных с Пригожиным, — например, на РИА ФАН, входящем в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой Пригожин официально возглавил в 2019 году (хотя до этого свое отношение к изданиям медиагруппы отрицал, несмотря на журналистские расследования о его связи с этими СМИ).

Анонс «Солнцепека» также вышел на провластном городском телеканале «Санкт-Петербург». Его главным редактором в январе 2021 года был назначен медиаменеджер Александр Малькевич. В прошлом он был руководителем англоязычного онлайн-проекта под названием USA Really, копирующего дизайн РИА ФАН, и попал под персональные санкции в США за попытку вмешательства в выборы в США.

«У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки „Солнцепека“, — ответили на запрос „Медузы“ в пресс-службе бизнесмена. — Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил „заказчика“ за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам не известно».

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Лилия Яппарова