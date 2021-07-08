Данные Росстата стали неудобными для Кремля и правительства. Там решили сделать так, чтобы их никто не замечал «Проект» рассказал, как Росстат манипулирует цифрами по требованию Москвы и регионов

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Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

В 2019 году большое внимание привлекло исследование Росстата об уровне жизни россиян. В нем говорилось, в частности, что 53% российских семей не могут оплатить неожиданные траты на ремонт или медицину, 35% — купить обувь по сезону каждому члену семьи, 21% — есть фрукты в любое время года. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявил, что «затрудняется в понимании этих данных». Росстат вынужден был объясняться; ведомство заявило, что исследование, вызвавшее вопросы в Кремле, является одним из самых репрезентативных и глубоких в России.

В том же году статистика Росстата даже стала аргументом в заочной дискуссии президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, изжила ли себя либеральная идея. Джонсон, отвечая Путину, заявил, что либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием. «Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где… по данным Росстата, треть населения , 12% людей , а реальные доходы снижаются пять лет подряд», — написал Джонсон, немного исказив данные Росстата.

Данные Росстата стали неудобными для правительства и Кремля. Там хотят выпускать их реже и позже

В правительстве и администрации президента «вздрагивали» от новостей Росстата, видя в них «угрозу социальной стабильности», заявил «Проекту» бывший сотрудник аппарата правительства. Но запретить публиковать «плохие» цифры члены правительства не могли: для этого пришлось бы вносить поправки в закон о статистическом учете. Поэтому они решили «минимизировать информационные последствия», рассказал тот же источник «Проекта».

В последнее время Росстат стал выпускать статистические отчеты в неудобное время. Например, в мае 2020 года ведомство выпустило статистику об апрельском падении промышленности на фоне пандемии не в 16:00, как раньше, а в 21:00. А в апреле 2021 года Росстат не стал выпускать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания Путина Федеральному собранию, а отложил публикацию на девять дней (реальные доходы упали на 3,6%).

По словам источников «Проекта», в Кремле и правительстве придумали публиковать статистику как можно реже и как можно позже: всю срочную информацию (например, данные по инфляции, безработице, промышленности, внешней торговле) только раз в неделю, в основном в среду в 19:00, а самые чувствительные показатели (например, по смертности от коронавируса) — в пятницу вечером. Росстату эта идея не нравится, но она понравилась двум ключевым кураторам медиаполитики в Кремле и правительстве — первому замглавы администрации президента Алексею Громову и замглавы аппарата правительства Леониду Левину, рассказал один из источников «Проекта».

На Росстат давят не только федеральные чиновники, но и власти регионов. И добиваются своего

Впрочем, давление на Росстат оказывают не только кремлевские и правительственные чиновники. «Как-то раз нам позвонили из местного Минздрава с вопросом: „Как бы нам уменьшить смертность?“. Это нормальный вопрос? Не Минздрав должен что-то делать, чтобы ее реально уменьшить, а, видимо, орган статистики на бумаге», — заявил «Проекту» сотрудник одного из территориальных органов статистики на Дальнем Востоке.

Бывший советник отдела демографических расчетов Росстата Алексей Ракша, ушедший из ведомства после конфликта с руководством, рассказал «Проекту», что в 2019 году Москва, Московская область и Татарстан попросили Росстат занизить им прогноз по ожидаемой продолжительности жизни и завысить ожидаемую смертность — чтобы выполнить поставленные Путиным цели в области демографии. По словам Ракши, регионам пошли навстречу (за отказ начальство якобы грозило увольнением), но из-за этого не удалось сбалансировать демографический прогноз. Неназванный федеральный чиновник подтвердил, что «реального демографического прогноза сейчас в принципе нет».

Фальсификация демографических данных могла произойти и в Севастополе. По данным Росстата, это единственный регион России, где по итогам 2020 года выросла ожидаемая продолжительность жизни (на 0,05 года, хотя, по предварительным данным, она должны была упасть на 0,6 года). Произошло это благодаря тому, что власти Севастополя на бумаге увеличили численность населения за 2020 год на 60 тысяч человек, считает Ракша. Как утверждают демографы, регионам выгодно завышать данные по численности населения, поскольку благодаря этому они могут получить больше дотаций из госбюджета.

Росстат скрывает детальные данные о смертности от коронавируса и доходах чиновников Кремля и аппарата правительства

Манипуляции со статистикой затронули и данные по смертности во время пандемии, рассказали «Проекту» источник, близкий к правительству, и неназванный федеральный чиновник. По данным Росстата, смертность в 2020 году выросла на 340,3 тысячи человек, но из них на COVID-19 пришлось только 42,5% случаев (144,7 тысячи человек). В остальном люди умирали от пневмонии (рост в 2,4 раза), сахарного диабета (+26%), болезней нервной системы (+21%) и «от старости» (+20%) — хотя последнюю причину можно указывать только . В эти категории могли записывать жертв коронавируса, считают собеседники «Проекта».

В 2021 году Росстат вообще перестал ежемесячно публиковать информацию о том, от каких заболеваний, кроме COVID-19, умирают россияне. Полную статистику смертности, скорее всего, опубликуют только летом 2022 года, сказал собеседник «Проекта», близкий к руководству Росстата.

Росстат скрывает не только демографические данные, но и статистику о доходах. Еще в 2019 году ведомство давало статистику об оплате труда федеральных служащих с разбивкой по министерствам и ведомствам. Из нее можно было узнать, например, что сотрудники администрации президента и аппарата правительства зарабатывают гораздо больше персонала остальных федеральных ведомств (237 и 240 тысяч рублей соответственно). А в 2020 году, после прихода в правительство нового премьер-министра Михаила Мишустина, такую разбивку публиковать перестали.

Кроме того, в 2019 году Росстат изменил методику подсчетов населения, после чего они выросли на 0,1% (хотя раньше ведомство отчитывалось об их снижении на 0,1%). В том же году Росстат отчитался о рекордном росте ВВП за шесть лет, пересчитав данные о строительстве в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Проект» связывает манипуляции со статистикой с тем, что в 2017 году Росстат подчинили Минэкономразвития (до этого ведомство подчинялось напрямую правительству), а в 2018 году сменили его руководителя, поставив во главе Павла Малкова, который до этого возглавлял департамент государственного управления Минэкономразвития.

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Пересказала Ольга Корелина