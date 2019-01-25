Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд. Правительство прогнозировало рост

населения России в 2018 году снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных Росстата.

Снижение произошло с учетом , которую пенсионеры получили в 2017 году.

Без учета этой выплаты реальные доходы россиян в 2018 году по сравнению с 2017-м показали рост на 0,3%, сообщает Росстат.

Реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд. В последний раз они выросли в 2013 году на 4%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году реальные доходы должны были вырасти на 3,4-3,9%. В декабре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев скорректировал прогноз, заявив, что они увеличатся на 1,6%.