Росстат посчитал реальные доходы по новой методике. Они снизились в первом квартале на 2,3%

Росстат представил данные о социально-экономическом положении России за первый квартал 2019 года, впервые посчитанные по новой методике.

россиян в январе-марте 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В среднем на душу населения реальные доходы россиян в январе—марте составляли 29920 рублей.

Росстат также уточнил данные о реальных располагаемых доходах за 2018 год. По новой оценке они выросли на 0,1%. Ранее ведомство отчитывалось об их снижении также на 0,1%.

Реальные доходы россиян последний раз росли в 2013 году на 4%. Правительство прогнозировало в 2018 году первый за пять лет рост реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение.

С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов. Как указывает РБК, по новой методике увеличена доля зарплаты при расчете дохода и снижены доли дохода от предпринимательской деятельности и собственности.

В 2019 году статистическое ведомство также отказалось от ежемесячной публикации данных о доходах. Теперь эта информация публикуется раз в квартал.