Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 3,6%. Это отчет, который должны были опубликовать накануне послания Путина

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населения России упали на 3,6% в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020-го. Такие данные приводятся в новом ежемесячном отчете Росстата о социально-экономическом положении в стране.

Как отмечается, первый квартал 2020 года не был затронут кризисом из-за коронавируса. В связи с этим в будущих отчетах Росстат ожидает разворот доходов к росту (так как на второй квартал 2020 года пришелся локдаун и массовые увольнения и сокращения зарплат, вызванные кризисом).

В отчете Росстат также пересмотрел данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году с 3,5% до 3%. Общее отставание показателя от 2013 года, когда в последний раз наблюдался устойчивый рост доходов населения, составило 10,1%.

Первоначально публикация оценки доходов за первый квартал была запланирована на 20 апреля, однако Росстат перенес ее на 29 апреля, объяснив это необходимостью уточнить некоторые компоненты доходов.

21 апреля — на следующий день после плановой публикации отчета Росстата — президент России Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию. В послании он обещал, что «реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены».

28 апреля правительство потребовало от Росстата изменить методологию расчетов о реальных доходах россиян из-за того, что результаты расходятся с действительностью. «Люди начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями. Это вызывает очень большую дискуссию», — заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.

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