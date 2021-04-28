Правительство потребовало от Росстата изменить методологию сбора данных о реальных доходах россиян (которые продолжают снижаться)

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Росстату необходимо модернизировать методологию сбора данных о реальных доходах россиян. Об этом на заседании коллегии ведомства заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как отметил министр, существуют постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными, и это необходимо менять. При этом, подчеркнул он, «любая публикация данных о доходах населения привлекает крайне пристальное внимание».

Мы внутри административных систем начинаем сравнивать данные об оборотах ККТ (контрольно-кассовой техники), о тех налогах, которые мы получили, налогах на доходы физических лиц, еще каких-то косвенных индикаторах. Люди, конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями. Это вызывает очень большую дискуссию.

По итогам 2020 года населения России упали на 3,5%.

В 2018 году Росстат уже менял методику подсчета доходов населения. По результатам того изменения к доходам россиян за четыре года добавили 1,75 триллиона рублей, и падение доходов уменьшилось с 10,2% до 8,3%.

Данные о динамике реальных доходов населения за первый квартал 2021 года Росстат изначально должен был опубликовать 20 апреля, накануне послания президента федеральному собранию. Однако их публикацию отложили на 29 апреля, сославшись на необходимость «уточнения некоторых данных».

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